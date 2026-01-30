Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb για Μπραντ Πιτ: «Το νησί είναι διαχρονικό τοπίο που αγαπά το Χόλιγουντ»

Η Ελλάδα γίνεται ξανά «σκηνοθετικός καμβάς» για το Χόλιγουντ και αυτή τη φορά την τιμητική της έχει η Ύδρα.

Τον επόμενο μήνα το νησί του Αργοσαρωνικού θα φιλοξενήσει τα γυρίσματα της νέας χολιγουντιανής παραγωγής «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, τα οποία, όπως αποκάλυψε στο Newsbomb ο δήμαρχος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Ο Μπραντ Πιτ / AP

«Αδιαμφισβήτητα μας χαροποιεί και είναι τιμή μας ένα τέτοιο γεγονός. Η Ύδρα έχει παράδοση στο να προσελκύει μεγάλες παραγωγές. Σας θυμίζω ότι η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα ήταν στην Ύδρα το 1957 με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λόρεν στο "Παιδί και το Δελφίνι". Η Ύδρα έχει ένα φυσικό και διαχρονικό σκηνοθετικό υλικό. Το ότι είναι ένα νησί που δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα την κάνει να διαφέρει και αντιλαμβάνεται κανείς γιατί επιλέγεται από διάσημους σκηνοθέτες για μεγάλες παραγωγές», αναφέρει στο Newsbomb ο δήμαρχος.

Η Ύδρα / Unsplash

«Είναι διάφορα τα σημεία του νησιού που θα γίνουν γυρίσματα. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουν επιλέξει πολύ όμορφα μέρη και η Ύδρα θα αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κουκουδάκης έκανε λόγο για τη σημασία αυτής της συνθήκης στη τουριστική ανάδειξη τόσο του νησιού όσο και ολόκληρης της Ελλάδας.

Η Ύδρα / Unsplash

«Το ευχάριστο από όλο αυτό είναι ότι η τουριστική σεζόν στο νησί θα ξεκινήσει για πρώτη χρονιά από τον Φλεβάρη. Θα λειτουργήσουν εστιατόρια και ξενοδοχεία νωρίτερα. Φυσικά είναι μία προστιθέμενη αξία και στην Ελλάδα και στην Ύδρα. Όλοι γνωρίζουμε το θετικό αποτέλεσμα που έχει μία τέτοια συνθήκη», δήλωσε ο κ. Κουκουδάκης στο Newsbomb.

Ο δήμαρχος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης

Ο δήμαρχος Ύδρας πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι νιώθουν πολύ περήφανοι για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων στο νησί τους, ενώ όπως σημείωσε θα είναι αρκετοί εκείνοι που θα λάβουν μέρος στην ταινία: «Έχουν γίνει castings, έχουν επιλεγεί κάτοικοι για να συμμετέχουν ως κομπάρσοι. Οι Υδραίοι είναι κοσμοπολίτες και αγαπούν τις καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με τον τόπο τους», πρόσθεσε.

