Άγιος Παντελεήμονας: Ακροβάτες διαρρήκτες κατέληξαν με χειροπέδες - Τους παγίδευσαν στην ταράτσα

Επιχείρηση-αστραπή της ΔΙ.ΑΣ Αθηνων - Τους έπιασαν με τα κλοπιμαία στα χέρια

Κατερίνα Ρίστα

Άγιος Παντελεήμονας: Ακροβάτες διαρρήκτες κατέληξαν με χειροπέδες - Τους παγίδευσαν στην ταράτσα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης , λίγο μετά τις 19:30, στην οδό Αλκαμένους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Γείτονες που άκουσαν έντονο θόρυβο και είδαν δύο άτομα να παραβιάζουν την κεντρική είσοδο νεοκλασικής τριπλοκατοικίας ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, δύο ομάδες της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών έφτασαν στο σημείο, αποκλείοντας την είσοδο του σπιτιού.

Οι δράστες, αντιλαμβανόμενοι την άφιξη των αστυνομικών από τον χαρακτηριστικό ήχο των μηχανών, επιχείρησαν να διαφύγουν. Ο αστυνομικός κλοιός όμως είχε ήδη σχηματιστεί. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποφύγουν τη σύλληψη, ανέβηκαν στην ταράτσα της τριπλοκατοικίας.

Την ίδια στιγμή, οι περίοικοι είχαν βγει στα μπαλκόνια και παρείχαν συνεχή ενημέρωση στους αστυνομικούς, αναφέροντας ότι οι ύποπτοι βρίσκονταν στην ταράτσα κρατώντας στα χέρια τους τα κλοπιμαία.

agios-panteleimonas-diarriktes.jpg

Οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. ανέβηκαν ελέγχοντας διαδοχικά και τους τρεις ορόφους. Φτάνοντας στην ταράτσα, εντόπισαν τους διαρρήκτες να επιχειρούν κινηματογραφική κάθοδο μέσω του φωταγωγού, γλιστρώντας από τον τρίτο όροφο προς το ισόγειο με ακροβατική ευελιξία.

Μόλις πάτησαν στο έδαφος και προσπάθησαν να διαφύγουν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς που είχαν ήδη αποκλείσει τον χώρο.

Συνελήφθησαν επιτόπου, έχοντας στην κατοχή τους τα κλοπιμαία.

Οι δύο άνδρες , ηλικίας 36 και 29 ετών, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι σεσημασμένοι για παρόμοια αδικήματα.

Στο σημείο μετέβη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, απόστρατος στρατιωτικός ιατρός, ο οποίος ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για την άμεση επέμβασή τους.

Μεταξύ των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί περιλαμβάνονταν μετάλλια ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας, συλλεκτικά νομίσματα, χρυσαφικά και προτομές μεγάλης οικονομικής και ιστορικής σημασίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Παιδιά 10 έως 13 ετών πίσω από σειρά κλοπών

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες στην Αθήνα με καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή και παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανήλικο για revenge porn σε βάρος 16χρονης

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα με τη μοτοσικλέτα του

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εξώδικο κατά της Εισαγγελίας από Καρυστιανού, Ψαρρόπουλο, Μπέζα, Κοκκάλα - Ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκόπουλος για επεισόδια στη Νίκαια: «Ο κ. Παπανικολάου φέρει μεγάλη ευθύνη»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 19χρονη κατήγγειλε 24χρονο για βιασμό όταν ήταν ανήλικη

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής η καινοτόμος εφαρμογή για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ «City4All» των μαθητών του Λυκείου Καρέα

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με Πορτοκάλογλου και στοιχεία απάντησε ο Σκέρτσος για επεισόδια και δημοσκόπηση

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος αστροφυσικός της NASA δολοφονήθηκε στη βεράντα του σπιτιού του - Μελετούσε δυνητικά επικίνδυνους κομήτες

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πριν 2 χρόνια η ψυχιατρική κλινική ήταν χρέπι»: Τι απάντησε ο Άδωνις σε διαμαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών της Μυτιλήνης για αυξήσεις, προσλήψεις και χρόνο εργασίας

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εργασιακή πραγματικότητα, νέα tech αξεσουάρ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στο Διδυμότειχο: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στο σπίτι της για 48 ώρες

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαγωνισμός «Scream 7»: Είστε έτοιμοι να δείτε (και να ακούσετε) ξανά τον Ghostface;

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Κυνήγι στη «Ζώνη Θανάτου»: Οι νέες τακτικές μάχης των Ρώσων στον πόλεμο της Ουκρανίας - Βίντεο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στο Βελεστίνο: Μητέρα και τρία ανήλικα παιδιά οι επιβαίνοντες

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Tesla Roadster θα παρουσιαστεί κάποτε;

10:48LIFESTYLE

Peaky Blinders: The Immortal Man - Το πρώτο πλήρες χαοτικό τρέιλερ ενθουσιάζει τους θαυμαστές

10:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 5 χειρότεροι κωδικοί που μπορείς να βάλεις στο κινητό σου

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό» - Τι είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη για τη νόσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική μετά τις 17:00» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό» - Τι είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη για τη νόσο

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πριν 2 χρόνια η ψυχιατρική κλινική ήταν χρέπι»: Τι απάντησε ο Άδωνις σε διαμαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών της Μυτιλήνης για αυξήσεις, προσλήψεις και χρόνο εργασίας

10:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Εξετάζεται το όπλο της δολοφονίας του ισοβίτη να «μπήκε» από την πύλη τροφοδοσίας

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος αστροφυσικός της NASA δολοφονήθηκε στη βεράντα του σπιτιού του - Μελετούσε δυνητικά επικίνδυνους κομήτες

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει η σύλληψη Άντριου: Μπορεί να προκαλέσει την «πτώση των Ουίνδσορ»;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ