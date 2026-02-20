Άγιος Παντελεήμονας: Ακροβάτες διαρρήκτες κατέληξαν με χειροπέδες - Τους παγίδευσαν στην ταράτσα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης , λίγο μετά τις 19:30, στην οδό Αλκαμένους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Γείτονες που άκουσαν έντονο θόρυβο και είδαν δύο άτομα να παραβιάζουν την κεντρική είσοδο νεοκλασικής τριπλοκατοικίας ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, δύο ομάδες της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών έφτασαν στο σημείο, αποκλείοντας την είσοδο του σπιτιού.

Οι δράστες, αντιλαμβανόμενοι την άφιξη των αστυνομικών από τον χαρακτηριστικό ήχο των μηχανών, επιχείρησαν να διαφύγουν. Ο αστυνομικός κλοιός όμως είχε ήδη σχηματιστεί. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποφύγουν τη σύλληψη, ανέβηκαν στην ταράτσα της τριπλοκατοικίας.

Την ίδια στιγμή, οι περίοικοι είχαν βγει στα μπαλκόνια και παρείχαν συνεχή ενημέρωση στους αστυνομικούς, αναφέροντας ότι οι ύποπτοι βρίσκονταν στην ταράτσα κρατώντας στα χέρια τους τα κλοπιμαία.

Οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. ανέβηκαν ελέγχοντας διαδοχικά και τους τρεις ορόφους. Φτάνοντας στην ταράτσα, εντόπισαν τους διαρρήκτες να επιχειρούν κινηματογραφική κάθοδο μέσω του φωταγωγού, γλιστρώντας από τον τρίτο όροφο προς το ισόγειο με ακροβατική ευελιξία.

Μόλις πάτησαν στο έδαφος και προσπάθησαν να διαφύγουν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς που είχαν ήδη αποκλείσει τον χώρο.

Συνελήφθησαν επιτόπου, έχοντας στην κατοχή τους τα κλοπιμαία.

Οι δύο άνδρες , ηλικίας 36 και 29 ετών, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι σεσημασμένοι για παρόμοια αδικήματα.

Στο σημείο μετέβη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, απόστρατος στρατιωτικός ιατρός, ο οποίος ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για την άμεση επέμβασή τους.

Μεταξύ των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί περιλαμβάνονταν μετάλλια ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας, συλλεκτικά νομίσματα, χρυσαφικά και προτομές μεγάλης οικονομικής και ιστορικής σημασίας.