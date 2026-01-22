Βραβεία Όσκαρ 2026: Ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες για το «Sinners» - 4 υποψηφιότητες για την Bugonia

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για τα 98α Βραβεία Όσκαρ έχει ξεκινήσει.

Οι Lewis Pullman και Danielle Brooks ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Σκηνοθεσία

  • Hamnet – Chloé Zhao
  • Marty Supreme – Josh Safdie
  • One Battle after Another – Paul Thomas Anderson
  • Sentimental Value – Joachim Trier
  • Sinners – Ryan Coogler

Α’ Ανδρικός Ρόλος

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle after Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Β’ Ανδρικός Ρόλος

  • Benicio Del Toro – One Battle after Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Sean Penn – One Battle after Another
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle after Another

Πρωτότυπο Σενάριο

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

  • Bugonia (Will Tracy)
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle after Another
  • Train Dreams

Ξενόγλωσση Ταινία

  • Brazil – The Secret Agent
  • France – It Was Just an Accident
  • Norway – Sentimental Value
  • Spain – Sirāt
  • Tunisia – The Voice of Hind Rajab

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων (Animation)

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Ντοκιμαντέρ

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting through Rocks
  • Mr. Nobody against Putin
  • The Perfect Neighbor

Original Score

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • One Battle After Another

  • Sinners

Τραγούδι

  • “Dear Me” – Relentless
  • “Golden” – KPop Demon Hunters
  • “I Lied To You” – Sinners
  • “Sweet Dreams Of Joy” – Viva Verdi!
  • “Train Dreams” – Train Dreams

Διεύθυνση Φωτογραφίας

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Μοντάζ

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Σκηνογραφία (Production Design)

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sinners

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Ήχος

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle after Another
  • Sinners
  • Sirāt

Οπτικά Εφέ (VFX)

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • The Secret Agent
  • Sinners

Καλύτερα κοστούμια

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
