Βραβεία Όσκαρ 2026: Ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες για το «Sinners» - 4 υποψηφιότητες για την Bugonia
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2026
Η αντίστροφη μέτρηση για τα 98α Βραβεία Όσκαρ έχει ξεκινήσει.
Οι Lewis Pullman και Danielle Brooks ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Καλύτερη Ταινία
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Σκηνοθεσία
- Hamnet – Chloé Zhao
- Marty Supreme – Josh Safdie
- One Battle after Another – Paul Thomas Anderson
- Sentimental Value – Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Α’ Ανδρικός Ρόλος
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle after Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Α’ Γυναικείος Ρόλος
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Β’ Ανδρικός Ρόλος
- Benicio Del Toro – One Battle after Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle after Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Β’ Γυναικείος Ρόλος
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle after Another
Πρωτότυπο Σενάριο
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Διασκευασμένο Σενάριο
- Bugonia (Will Tracy)
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle after Another
- Train Dreams
Ξενόγλωσση Ταινία
- Brazil – The Secret Agent
- France – It Was Just an Accident
- Norway – Sentimental Value
- Spain – Sirāt
- Tunisia – The Voice of Hind Rajab
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων (Animation)
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Ντοκιμαντέρ
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting through Rocks
- Mr. Nobody against Putin
- The Perfect Neighbor
Original Score
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Τραγούδι
- “Dear Me” – Relentless
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “I Lied To You” – Sinners
- “Sweet Dreams Of Joy” – Viva Verdi!
- “Train Dreams” – Train Dreams
Διεύθυνση Φωτογραφίας
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- Sinners
- Train Dreams
Μοντάζ
- F1
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- Sentimental Value
- Sinners
Σκηνογραφία (Production Design)
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- Sinners
Μακιγιάζ & Κομμώσεις
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Ήχος
- F1
- Frankenstein
- One Battle after Another
- Sinners
- Sirāt
Οπτικά Εφέ (VFX)
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- The Secret Agent
- Sinners
Καλύτερα κοστούμια
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
