Βραβεία Όσκαρ: Υποψηφιότητες με blockbusters και έντονη... βρετανική απουσία - Τα μεγάλα φαβορί

Το Hollywood μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Όσκαρ, με blockbusters, παρασκήνια και… έντονη βρετανική απουσία να κυριαρχούν στη συζήτηση.

Οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν αργότερα, το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) με το θρίλερ «One Battle After Another» και τον Leonardo DiCaprio να θεωρούνται το μεγάλο φαβορί της χρονιάς.

Ταινίες όπως τα «Marty Supreme», «Frankenstein», «Sentimental Value», «Bugonia» και «The Secret Agent» αναμένεται επίσης να έχουν δυναμική παρουσία, όταν ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1).

Sound off in the comments with your final #Oscars nominations predictions.



Join us tomorrow, January 22nd, at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT to see who is headed to the 98th Oscars. Stream on https://t.co/8Zw5mDf3tg, https://t.co/5fKuh0mVRV, ABC, Hulu, Disney+ or the Academy’s TikTok,… pic.twitter.com/HtbowlNMpU

— The Academy (@TheAcademy) January 21, 2026



Λιγότεροι Βρετανοί, περισσότερη Ιρλανδία

Η φετινή χρονιά θεωρείται ασθενέστερη για το βρετανικό ταλέντο. Η Wunmi Mosaku από το θρίλερ «Sinners» είναι από τις ελάχιστες Βρετανίδες που διεκδικούν υποψηφιότητα. Αν τελικά οι Βρετανοί μείνουν εκτός, θα είναι η πρώτη φορά από το 1986 που δεν θα υπάρχει καμία βρετανική υποψηφιότητα στις κατηγορίες υποκριτικής.

Αντίθετα, η Ιρλανδία φαίνεται να έχει την τιμητική της, με τη Jessie Buckley και τον Paul Mescal να ξεχωρίζουν για τις ερμηνείες τους στη μεταφορά του μυθιστορήματος «Hamnet» της Maggie O’Farrell.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Hamnet»

Μια πιο «ήπια» χρονιά για τα blockbusters

Παρότι τα «Wicked: For Good» και «Avatar: Fire and Ash» ήταν από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της χρονιάς, όλα δείχνουν πως θα συγκεντρώσουν λιγότερες υποψηφιότητες σε σχέση με τις προηγούμενες ταινίες τους. Ίσως η «χαλαρή» στάση του James Cameron απέναντι στην οσκαρική καμπάνια να έπαιξε τον ρόλο του.

Η Ariana Grande στο «Wicked: For Good»

Ο DiCaprio «κατεβαίνει στη μάχη»

Ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson, παρότι έχει 11 υποψηφιότητες στο ενεργητικό του, δεν έχει κατακτήσει ποτέ Όσκαρ. Φέτος όμως όλα δείχνουν ότι το «One Battle After Another» μπορεί να του αλλάξει την τύχη. Η ταινία, που ακολουθεί έναν πρώην επαναστάτη σε μια σκοτεινή ιστορία απαγωγής και πολιτικής βίας, έχει εντυπωσιάσει τους κριτικούς και συγκεντρώνει πληθώρα ερμηνειών που διεκδικούν βραβείο — ανάμεσά τους και αυτές των Sean Penn και Benicio Del Toro.

Ο Leonardo DiCaprio στο «One Battle After Another»

Μεγάλα ονόματα, σκληρός ανταγωνισμός

Η κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου φέτος είναι γεμάτη αστέρες: Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Ethan Hawke και Jesse Plemons διεκδικούν με αξιώσεις την υποψηφιότητα, αφήνοντας εκτός άλλους μεγάλους σταρ που ξεκίνησαν δυναμικά αλλά έχασαν έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες.

Πρώτες υποψηφιότητες και… αργοπορημένες αναγνωρίσεις

Ανάμεσα στα πιθανά «πρωτάκια» των Όσκαρ βρίσκονται νεότερα πρόσωπα όπως οι Jacob Elordi και Elle Fanning, αλλά και έμπειροι ηθοποιοί που δεν έχουν προταθεί ποτέ — με πιο ηχηρό παράδειγμα τον Adam Sandler, ο οποίος μπορεί επιτέλους να δει το όνομά του στην οσκαρική λίστα.

Ο Adam Sandler / AP

Νέες κατηγορίες και νέοι κανόνες

Η Ακαδημία εισάγει φέτος νέα κατηγορία για το casting, ενώ από το 2028 θα προστεθεί και βραβείο για τον σχεδιασμό stunt. Παράλληλα, θεσπίζεται και νέος κανόνας: οι ψηφοφόροι θα πρέπει να έχουν όντως δει τις ταινίες πριν ψηφίσουν.

Πότε και πού θα δούμε τις υποψηφιότητες

Την ανακοίνωση θα κάνουν οι Danielle Brooks και Lewis Pullman, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από την επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας και τα social media της. Η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου, με οικοδεσπότη — για ακόμη μία χρονιά — τον Conan O’Brien.

Διαβάστε επίσης