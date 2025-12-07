Ρίτσαρντ Γκιρ: Μιλά για πρώτη φορά για τον 20ετή αποκλεισμό του από τα Όσκαρ

Σε συνέντευξή του στο Variety που δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναφέρθηκε για πρώτη φορά εκτενώς στην 20ετή απαγόρευση παρουσίας του στα βραβεία Όσκαρ. Ο 76χρονος ηθοποιός δήλωσε ότι δεν το πήρε «προσωπικά» και ότι δεν θεώρησε πως υπήρξε «κάποιος κακός» στην υπόθεση.

Ο Γκιρ εξήγησε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η μακροχρόνια σχέση του με τον Δαλάι Λάμα, καθόρισαν τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια. «Δεν ήθελα ποτέ να βλάψω κάποιον. Στρέφομαι μόνο ενάντια στην οργή, στον αποκλεισμό και στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε, σημειώνοντας ότι προσπαθεί να ακολουθεί τη φιλοσοφία του Θιβετιανού πνευματικού ηγέτη.

Η απαγόρευση ξεκίνησε το 1993, όταν ο Γκιρ, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του ως παρουσιαστής στα Όσκαρ, έκανε εκτός κειμένου δηλώσεις καταδικάζοντας το «σοβαρό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων» της Κίνας στο Θιβέτ. Αντί να αναγνώσει μόνο τους υποψηφίους για το βραβείο Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, προέτρεψε από σκηνής την τότε κινεζική ηγεσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Θιβέτ.

Ο ηθοποιός δεν επέστρεψε στα Όσκαρ ως παρουσιαστής παρά μόνο 20 χρόνια αργότερα, το 2013. Στη διάρκεια των δεκαετιών, ο Γκιρ έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ του Θιβέτ, έχει παραστεί σε εκδηλώσεις στο πλευρό του Δαλάι Λάμα και ήταν εκτελεστικός παραγωγός του ντοκιμαντέρ Wisdom of Happiness (2025). Έχει επίσης ζητήσει δημόσια τον μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2008. Ο ηθοποιός παραμένει ανεπιθύμητος στην Κίνα.

Όπως δήλωσε στη συνέντευξη, δεν έχει συζητήσει ποτέ το θέμα των Όσκαρ με τον Δαλάι Λάμα, πέρα από περιστασιακά συγχαρητήρια μηνύματα για επαγγελματικές του διακρίσεις.

Richard Gere was banned from the Oscars for 20 years after he denounced China's policies in Tibet while presenting in 1993.



“I didn’t take it particularly personally,” Gere tells Variety. “I didn’t think there were any bad guys in the situation. I do what I do and I certainly… pic.twitter.com/TC4YtRc0NA — Variety (@Variety) December 3, 2025

