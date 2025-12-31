Σέρρες: Νέα στοιχεία και συνεχείς άκαρπες έρευνες πίσω από την εξαφάνιση του πυροσβέστη

Συνεχίζεται στις Σέρρες το θρίλερ οκτώ ημέρες μετά την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων με τις έρευνες να παραμένουν άκαρπες. Όσο περνούν οι μέρες λιγοστεύουν και αργοσβήνουν οι ελπίδες των δικών του ανθρώπων λίγες ώρες πριν την Πρωτοχρονιά.

Στο σημείωμα που βρέθηκε σε σακάκι του 45χρονου, ο αγνοούμενος είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου και των δύο παιδιών του και δίπλα από το καθένα τις λέξεις «σε αγαπώ». Οι δικοί του άνθρωποι πιστεύουν ότι το άφησε σκόπιμα για να το βρει η γυναίκα του.

Το ρολόι που φορούσε έδειξε πως τις τελευταίες μέρες πριν την εξαφάνιση ο 45χρονος κοιμόταν ελάχιστα. Μάλιστα το τελευταίο βράδυ στο σπίτι του, είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλες πέρα από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε, διαπιστώθηκε πως είχε ακολουθήσει και μια άλλη διαδρομή, που ερευνήθηκε από τους διασώστες εξονυχιστικά, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Τι ήταν αυτό που είχε αποσυντονίσει τον αγνοούμενο πυροσβέστη πριν χαθούν τα ίχνη του; Οι δικοί του άνθρωποι λένε πως δεν είχαν αντιληφθεί κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με όσα λένε, ο 45χρονος αγνοούμενος ζούσε ήρεμα το τελευταίο διάστημα μετά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.

Τα τελευταία στοιχεία πάντως οδηγούν στο συμπέρασμα πως κάτι τον απασχολούσε. Κάτι τον είχε κάνει να αλλάξει.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, ένα αυτοκίνητο που είχε ίδιο χρώμα και χαρακτηριστικά με εκείνο του αγνοούμενου πυροσβέστη. Μετά από έλεγχο όμως διαπιστώθηκε ότι το όχημα δεν ήταν του Κωνσταντίνου Γκίνη.

Οι έρευνες συνεχίζονται και παραμονές της Πρωτοχρονιάς η οικογένεια του αγνοούμενου πυροσβέστη καρδιοχτυπά για τον δικό της άνθρωπο.

