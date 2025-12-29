Σέρρες: Στο αποκορύφωμά της η αγωνία για τον αγνοούμενο πυροσβέστη - «Δεν τον είδε κανείς»

Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα

Έξι ημέρες μετά την ανεξήγητη εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, οι έρευνες δεν έχουν οδηγήσει σε κανένα ίχνος ζωής. Με το πρώτο φως της ημέρας, σωστικά συνεργεία βρέθηκαν ξανά στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα.

Ο έμπειρος πυροσβέστης αγνοείται από το πρωί της περασμένης Τρίτης (23/12), όταν έφυγε από το σπίτι του και δεν επέστρεψε ποτέ. Ο Κωνσταντίνος Γκίνης χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω του κάποιο σαφές στοιχείο.

«Είμαστε από την πρώτη ημέρα που αγνοείται ο διοικητής με πεζοπόρα τμήματα, drones», αναφέρει στο Mega διασώστρια που συμμετέχει στις επιχειρήσεις.

Ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, χωρίς να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, πορτοφόλι ή τραπεζικές κάρτες. Το μόνο που χρησιμοποίησε ήταν το αυτοκίνητό του, κατευθυνόμενος προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με συγγενείς του που μίλησαν στο Mega, τίποτα στη συμπεριφορά του δεν προμήνυε κάτι ανησυχητικό.

Το τελευταίο διάστημα, όπως λένε οι δικοί του άνθρωποι, ζούσε ήρεμα, μετά το τέλος της απαιτητικής αντιπυρικής περιόδου.

Όταν πέρασε περισσότερο από ένα 24ωρο χωρίς να επιστρέψει στο σπίτι ή να εμφανιστεί στην υπηρεσία του, η σύζυγός του προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων.

Οι έρευνες αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που δεν επέτρεψαν καθαρή εικόνα από αέρος τις πρώτες ημέρες.

Συνάδελφοι και φίλοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο πλήρως αφοσιωμένο στο καθήκον, με άριστη γνώση της περιοχής, τόσο λόγω της υπηρεσίας του όσο και των συχνών πεζοποριών του.

«Εκατό σενάρια έβαλα στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Μπορεί να ήθελε να φύγει μόνος του, μπορεί κάποιος να τον πήρε τηλέφωνο, να έφυγε στα γρήγορα, δεν πήρε το κινητό, μπορεί… Τι να πω; Εγώ είμαι πολύ χάλια», λέει η μητέρα του αγνοούμενου.

«Τα ψάχνει η Αστυνομία, κάμερες, πράγματα, άκρη δεν βγάζουν. Τα πήραν όλα η Αστυνομία, κινητά, λάπτοπ. Όλο το βουνό το έψαξαν. (…) Αυτός ήταν και λίγο… δεν μιλούσε, δεν έλεγε πολλά. Αν είδαν κάτι τι να πω; Όλη την περιοχή την έψαξαν. Το αυτοκίνητο δεν βρέθηκε πουθενά, το αυτοκίνητο δεν χάνεται τόσο εύκολα».

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, ένα όχημα με παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνα του αγνοούμενου πυροσβέστη.

Έπειτα από έλεγχο των Αρχών, διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο δεν ανήκει στον Κωνσταντίνο Γκίνη.

Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα, ακόμη και τις ημέρες των εορτών, με την αγωνία να παραμένει αμείωτη.

