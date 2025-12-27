Ανατροπή στις Σέρρες: Δεν ανήκε στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο Μπέλες

Πιθανώς σχετίζεται με διακίνηση μεταναστών, λένε οι τελευταίες πληροφορίες

Ανατροπή στις Σέρρες: Δεν ανήκε στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο Μπέλες
Ανατροπή με την υπόθεση εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες. Χθες, Παρασκευή, εντοπίστηκε αυτοκίνητο στο όρος Μπέλες, που αρχικά αποδόθηκε στον 45χρονο.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ αναφέρουν πως δεν πρόκειται για το αυτοκίνητο με το οποίο έφυγε από το σπίτι του το πρωί της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου και έκτοτε αγνοείται, ο πυροσβέστης, πατέρας δύο παιδιών. Αντίθετα, κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για όχημα που έχει εγκαταληφθεί στο βουνό εδώ και αρκετό διάστημα και σχετίζεται με υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Το αυτοκίνητο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο χρώμα με το όχημα του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, κοντά στο Ιστίμπεη. Το όχημα ήταν ακινητοποιημένο στα χιόνια.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά είχε βρεθεί νωρίτερα χθες (26/12) ένα εξάρτημα του αυτοκινήτου, που ταίριαζε στο μοντέλο του 45χρονου.

Σημειώνεται ότι στην επιχείρηση εντοπισμού του, παίρνουν μέρος κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

