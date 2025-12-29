Μπάρες σιδηροδρομικής διάβασης έμειναν σηκωμένες ενώ περνούσε επιβατική αμαξοστοιχία - Βίντεο

Χάρη στην αντίληψη και την προνοητικότητα των οδηγών που διέρχονταν από σιδηροδρομική διάβαση δεν σημειώθηκε τραγωδία στο Σιδηροχώρι Σερρών, καθώς οι μπάρες έμειναν ανοιχτές ενώ περνούσε επιβατική αμαξοστοιχία.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο οδηγού από το σημείο, το οποίο δημοσίευσε το voria.gr, το τρένο περνά από τη διάβαση με τις μπάρες σηκωμένες, όμως ευτυχώς οι οδηγοί ΙΧ που επρόκειτο να διασχίσουν κάθετα τις γραμμές το έχουν αντιληφθεί κι έχουν σταματήσει.

Οι μπάρες κατέβηκαν ενώ σχεδόν όλα τα βαγόνια του τρένου είχαν περάσει τη διάβαση.

Υπάλληλοι του ΟΣΕ έλεγξαν το σημείο μετά το περιστατικό, χωρίς να διαπιστώσουν βλάβη.

Ωστόσο δεν αμφισβητούν το περιστατικό για το οποίο ξεκίνησαν έρευνα χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, ακόμα κι αυτό του ανθρώπινου λάθους.

Διαβάστε επίσης