Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, καθώς και εθελοντικές ομάδες, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε διάφορα σημεία του όρους Μπέλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει ένα χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο βρέθηκε σε τσέπη σακακιού του 45χρονου. Σε αυτό αναγράφονται τα ονόματα της συζύγου του και των δύο παιδιών του, ενώ δίπλα σε κάθε όνομα υπήρχε η φράση «σε αγαπώ». Το σημείωμα δεν φέρει ημερομηνία και εκτιμάται ότι είχε αφεθεί με σκοπό να το βρει η σύζυγός του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το cloud του έξυπνου ρολογιού που φορούσε ο πυροσβέστης. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τόσο τις διαδρομές που ακολούθησε τις τελευταίες ημέρες όσο και ενδείξεις της ψυχολογικής του κατάστασης.

Από την ανάλυση προκύπτει ότι ο 45χρονος κοιμόταν ελάχιστα, μόλις δύο με τρεις ώρες ανά βράδυ, εμφανίζοντας έντονη ανησυχία. Μάλιστα, το τελευταίο βράδυ πριν από την εξαφάνισή του είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέτατρτο.

Οι αρχές εντόπισαν, μέσω των δεδομένων του smart watch, μια διαδρομή στο όρος Μπέλες που δεν συγκαταλέγεται στις συνηθισμένες του, γεγονός που έχει τεθεί στο μικροσκόπιο τόσο των ερευνητικών υπηρεσιών όσο και των ομάδων που επιχειρούν στην περιοχή. Παράλληλα, εξετάζεται και το κινητό του τηλέφωνο, στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν μιλήσει με μέλη της οικογένειάς του, αλλά και με συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, εξετάζοντας κάθε πιθανό ενδεχόμενο και πτυχή της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος αποχώρησε από το σπίτι του στα Άνω Πορόια το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκει στη μητέρα του, χωρίς να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα στις 24 Δεκεμβρίου από τη σύζυγό του, ενώ για την υπόθεση έχει εκδοθεί και Silver Alert με αναλυτική περιγραφή των ρούχων που φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Διαβάστε επίσης