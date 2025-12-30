Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο νοσηλεύεται ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε τις προηγούμενες μέρες, βρίσκεται στο νοσοκομείο για περισσότερες από δέκα ημέρες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δουλεύει ακόμα το ρημάδι».

Πριν από περίπου πέντε ώρες, ο ηθοποιός προχώρησε σε νέα ανάρτηση, δημοσιεύοντας ένα λιτό μήνυμα με τη φράση: «Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μια κραυγή: Αχ!», συνοδεύοντάς τη με σχόλιο στο οποίο αναφέρει ότι πρόκειται για ανάρτηση «από τον εγκλεισμό στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».

Μετά τη δημοσίευσή του, πλήθος συναδέλφων, φίλων και απλών χρηστών έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση, εκφράζοντας τη στήριξή τους και την αγάπη τους.

Ο ηθοποιός ενημέρωνε το τελευταίο διάστημα τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από αναρτήσεις που, εκ πρώτης όψεως, δεν πρόδιδαν τη νοσηλεία του. Ωστόσο, στα σχόλια μίας από αυτές, που δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου, είχε διευκρινίσει ξεκάθαρα ότι «αυτή την ανάρτηση την έκανα εισαχθείς στο Λαϊκό Νοσοκομείο» και καθησύχαζε όσους ανησυχούσαν, σημειώνοντας ότι «πάω καλύτερα».

Στην ανάρτηση που έκανε πριν από δύο μέρες, ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε παραθέσει έναν σύντομο διάλογο με φιλοσοφικό χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Η παλαιότερη περιπέτεια υγείας του ηθοποιού

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί λίγο πριν από την έναρξη θεατρικής παράστασης, σημειώνοντας πως χάρη στην άμεση αντίδραση των συναδέλφων του μεταφέρθηκε έγκαιρα στο νοσοκομείο.

«Λίγο πριν την ξεκινήσει η παράσταση έχασα τον κόσμο, έπεσα κάτω και ζαλιζόμουν. Έπεσα σε μία γωνία, με βούτηξε ο Κώστας Σπυρόπουλος, με πήγε στο νοσοκομείο και με έσωσε. Με πήρε εγκαίρως στο νοσοκομείο και με πρόλαβαν» είχε αναφέρει.