«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

Σε μια σπάνια αποκάλυψη, αποκαλύπτεται πως σε μια κλειστή συνάντηση στην Τζέντα, η ουκρανική πλευρά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή στη διαπραγματευτική της στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή, που καταγράφηκε τον Μάρτιο, μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον των συνομιλιών και τη διαμόρφωση μιας πιθανής ειρήνης.

Στις 11 Μαρτίου σε ένα ξενοδοχείο της Τζέντας, υπό άκρα μυστικότητα, πραγματοποιήθηκε μια από τις πιο σημαντικές παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τον ουκρανικό πόλεμο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, παρουσίασε έναν αναλυτικό χάρτη της Ουκρανίας, σημειώνοντας τη γραμμή επαφής ανάμεσα σε ουκρανικά και ρωσικά εδάφη, που παραμένει αμετάβλητη για πάνω από τρία χρόνια.

Ζητώντας να καθοριστούν οι απόλυτες «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας, ο Ρούμπιο εισήγαγε το ζήτημα της επιβίωσης του κράτους και της αναγκαιότητας μιας συμφωνίας. Με έκπληξη, η ουκρανική αντιπροσωπεία δέχτηκε γρήγορα την πρόταση για μια καθολική και άμεση κατάπαυση πυρός διάρκειας 30 ημερών, που είχε προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω ανεπαρκούς συντήρησης από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής. Η επιστροφή του σταθμού υπό ουκρανικό έλεγχο θεωρείται απαραίτητη για την αποφυγή πυρηνικής κρίσης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε η στρατηγική σημασία της λωρίδας Κινμπούρν, μιας στενής χερσονήσου στη Μαύρη Θάλασσα, η ανάκτηση της οποίας θα εξασφάλιζε ασφαλή διέλευση ουκρανικών πλοίων προς τα ναυπηγεία του Μικολάιβ.

Η πρώτη παραδοχή για απώλεια εδαφών

Για τρία χρόνια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμενε στην ανάκτηση κάθε σπιθαμής ουκρανικού εδάφους, καθιστώντας την επιστροφή των κατεχόμενων περιοχών ως υπαρξιακή κόκκινη γραμμή. Ωστόσο, όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, αυτή ήταν η πρώτη φορά που μέσω των εκπροσώπων του, άφησε να νοηθεί η πιθανότητα παραχώρησης έως και του 20% του εδάφους, ως προϋπόθεση για τη σύναψη ειρήνης.

Στο μεταξύ, η αμερικανική αποστολή ξεκίνησε να σχεδιάζει τα βασικά πλαίσια μιας συμφωνίας, όπου η Ουκρανία θα παραχωρούσε εδάφη κατά μήκος της γραμμής που είχε επισημανθεί, θα εντασσόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ένταξή της στο ΝΑΤΟ θα «πάγωνε». Επιπλέον, προτάθηκε η διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια από διεθνείς ή αμερικανικές αρχές και η επιστροφή της λωρίδας Κινμπούρν στην ουκρανική κυριαρχία.

Η Κριμαία παραμένει το πιο δύσκολο και συναισθηματικά φορτισμένο θέμα. Η χερσόνησος, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, αποτελεί σύμβολο εθνικής ταυτότητας για Ουκρανούς και Ρώσους. Παρά την πρόταση να αναγνωριστεί ωςρωσική για να προχωρήσουν οι συνομιλίες, η ουκρανική πλευρά, δια μέσου του υπουργού Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, απέρριψε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας την ιστορική και πολιτισμική σημασία της Κριμαίας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνάντηση, το βαρίδι πλέον πέφτει στη ρωσική πλευρά, με τον Ρούμπιο να προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη άρνηση προόδου θα δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις του Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η αποκάλυψη αυτή δείχνει ότι η Ουκρανία μπορεί να προσαρμόζει τη στάση της απέναντι στην πραγματικότητα του πολέμου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις, αλλά και διασφαλίσεις για το μέλλον της χώρας.

