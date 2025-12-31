«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

Φαίνεται πως στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας ο Ουκρανός πρόεδρος αποδέχτηκε τη ρωσική νίκη

Δημήτρης Δρίζος

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια σπάνια αποκάλυψη, αποκαλύπτεται πως σε μια κλειστή συνάντηση στην Τζέντα, η ουκρανική πλευρά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή στη διαπραγματευτική της στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή, που καταγράφηκε τον Μάρτιο, μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον των συνομιλιών και τη διαμόρφωση μιας πιθανής ειρήνης.

Στις 11 Μαρτίου σε ένα ξενοδοχείο της Τζέντας, υπό άκρα μυστικότητα, πραγματοποιήθηκε μια από τις πιο σημαντικές παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τον ουκρανικό πόλεμο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, παρουσίασε έναν αναλυτικό χάρτη της Ουκρανίας, σημειώνοντας τη γραμμή επαφής ανάμεσα σε ουκρανικά και ρωσικά εδάφη, που παραμένει αμετάβλητη για πάνω από τρία χρόνια.

Ζητώντας να καθοριστούν οι απόλυτες «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας, ο Ρούμπιο εισήγαγε το ζήτημα της επιβίωσης του κράτους και της αναγκαιότητας μιας συμφωνίας. Με έκπληξη, η ουκρανική αντιπροσωπεία δέχτηκε γρήγορα την πρόταση για μια καθολική και άμεση κατάπαυση πυρός διάρκειας 30 ημερών, που είχε προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω ανεπαρκούς συντήρησης από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής. Η επιστροφή του σταθμού υπό ουκρανικό έλεγχο θεωρείται απαραίτητη για την αποφυγή πυρηνικής κρίσης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε η στρατηγική σημασία της λωρίδας Κινμπούρν, μιας στενής χερσονήσου στη Μαύρη Θάλασσα, η ανάκτηση της οποίας θα εξασφάλιζε ασφαλή διέλευση ουκρανικών πλοίων προς τα ναυπηγεία του Μικολάιβ.

Η πρώτη παραδοχή για απώλεια εδαφών

Για τρία χρόνια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμενε στην ανάκτηση κάθε σπιθαμής ουκρανικού εδάφους, καθιστώντας την επιστροφή των κατεχόμενων περιοχών ως υπαρξιακή κόκκινη γραμμή. Ωστόσο, όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, αυτή ήταν η πρώτη φορά που μέσω των εκπροσώπων του, άφησε να νοηθεί η πιθανότητα παραχώρησης έως και του 20% του εδάφους, ως προϋπόθεση για τη σύναψη ειρήνης.

Στο μεταξύ, η αμερικανική αποστολή ξεκίνησε να σχεδιάζει τα βασικά πλαίσια μιας συμφωνίας, όπου η Ουκρανία θα παραχωρούσε εδάφη κατά μήκος της γραμμής που είχε επισημανθεί, θα εντασσόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ένταξή της στο ΝΑΤΟ θα «πάγωνε». Επιπλέον, προτάθηκε η διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια από διεθνείς ή αμερικανικές αρχές και η επιστροφή της λωρίδας Κινμπούρν στην ουκρανική κυριαρχία.

Η Κριμαία παραμένει το πιο δύσκολο και συναισθηματικά φορτισμένο θέμα. Η χερσόνησος, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, αποτελεί σύμβολο εθνικής ταυτότητας για Ουκρανούς και Ρώσους. Παρά την πρόταση να αναγνωριστεί ωςρωσική για να προχωρήσουν οι συνομιλίες, η ουκρανική πλευρά, δια μέσου του υπουργού Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, απέρριψε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας την ιστορική και πολιτισμική σημασία της Κριμαίας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνάντηση, το βαρίδι πλέον πέφτει στη ρωσική πλευρά, με τον Ρούμπιο να προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη άρνηση προόδου θα δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις του Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η αποκάλυψη αυτή δείχνει ότι η Ουκρανία μπορεί να προσαρμόζει τη στάση της απέναντι στην πραγματικότητα του πολέμου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις, αλλά και διασφαλίσεις για το μέλλον της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χιονόπτωσης στην Πάρνηθα - Δείτε βίντεο

16:07LIFESTYLE

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις παικτών για το Survivor – Μεγαλώνει η λίστα των Αθηναίων

16:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος AKTOR: Με συμφωνία στον τομέα της ενέργειας κλείνει το 2025

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος «άφησε σημείωμα αυτοκτονίας» πριν ρίξει το αεροσκάφος σε φράγμα του Έσσεξ

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 43χρονος λήστεψε φαρμακείο - Άρπαξε 600 ευρώ

15:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Γκεοργκίεφ δίχως... ανάσα, έπαιξε στο φιλικό – Όμορφες στιγμές στα Σπάτα, «παρών» ο Ηλιόπουλος

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ορκωμοσία Μαμντάνι: Νέα Υόρκη, νέα χρονιά, νέος δήμαρχος

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα ο Δήμος Πεντέλης - Αντιδράσεις από τους κατοίκους

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κατάστημα στο κέντρο της Λάρισας

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ρομά λήστεψαν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

15:23LIFESTYLE

Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: «Είναι ο άνθρωπός μου - Θα ήθελα άλλο ένα παιδάκι»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα δημοσιεύει πλάνα από την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

15:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Στην αγορά για αντι – Σίλβα η ΑΕΚ | Ο Γκαμπονέζος ενημέρωσε ότι αποχωρεί

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Αναβίωσε το ιστορικό έθιμο του τροχονόμου με το «βαρέλι» στο Σύνταγμα - Πώς καθιερώθηκε

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η κυβέρνηση θέλει να απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημη η «βόμβα»: Στον Παναθηναϊκό η Σπανού

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Φαναρίου

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα ο Δήμος Πεντέλης - Αντιδράσεις από τους κατοίκους

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα δημοσιεύει πλάνα από την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική Πρωτοχρονιά σε όλη την Ελλάδα - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

13:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία - Πότε βελτιώνεται ο καιρός

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ρομά λήστεψαν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Παπαδοπούλου: Έτσι την δολοφόνησε ο γιος της για να πάρει την περιουσία - Τα ψέματα στη Νικολούλη

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τη φυλακή και επισκέφτηκε μπλόκο αγροτών

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Η ζωή του Ρασπούτιν: Ο ακόλαστος μοναχός που αυτοανακηρύχθηκε άγιος - Ο απόηχος μιας προφητείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ