Ζελένσκι για Πούτιν: Είναι εχθρός μου, δεν θέλω να μιλήσω μαζί του, αλλά θα ήταν χρήσιμο

Την άποψή του ότι πρέπει να συνομιλήσει με τον Πούτιν, παρότι προσωπικά είναι εχθρός του και δεν το επιθυμεί, εξέφρασε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο κ. Ζελένσκι δήλωσε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα μπορούσε να τελειώσει το 2026, καθώς ο αριθμός των ρωσικών στρατευμάτων σταμάτησε να αυξάνεται για πρώτη φορά, ενώ χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Φλόριντα ως «πολύ σημαντική» και «παραγωγική», επαινώντας τους μήνες συντονισμού μεταξύ των ουκρανικών και αμερικανικών ομάδων.

«Δεν θέλω να μιλήσω μαζί του, είναι εχθρός μου»

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε αν μπορούσε να μιλήσει απευθείας στον Πούτιν, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι, αν και προσωπικά θεωρεί τον Πούτιν εχθρό, ο διάλογος είναι απαραίτητος για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

«Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να μιλήσω [μαζί του]. Όχι επειδή το θέλω. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί του, είναι εχθρός μου», είπε.

«Αλλά είναι σημαντικό να μιλήσουμε για έναν λόγο: δεν θέλουμε έναν τρίτο πόλεμο από τη Ρωσία. Δεν τον εμπιστεύομαι και δεν θα τον εμπιστευτώ. Ούτε εκείνος με εμπιστεύεται. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι ο στόχος του ήταν η κατάληψη ολόκληρης της χώρας μας. Θέλω πραγματικά να ακούσω και να δω ότι δεν θα ξαναέρθει», πρόσθεσε.

Ελεύθερες οικονομικές ζώνες

«Όσον αφορά τα εδάφη... έχουμε διαφορετικές απόψεις με τους Ρώσους, αυτό είναι σημαντικό, όχι με τους Αμερικανούς, με τους Ρώσους», είπε.

Σχετικά με το ζήτημα των τεσσάρων περιοχών που κατέχει η Ρωσία – Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα– ο Ζελένσκι επέμεινε ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τα εδάφη πρέπει να σέβεται τον ουκρανικό νόμο και τη βούληση του λαού, τονίζοντας ότι στην περιοχή του Ντονέτσκ που η Μόσχα απαιτεί να αποσυρθεί ο ουκρανικός στρατός «300.000 άνθρωποι ζουν εκεί... 100.000 έχουν τραυματιστεί, δεκάδες έχουν σκοτωθεί».

«Δεν μπορούμε απλά να αποσυρθούμε από τα εδάφη μας... Δεν είναι μόνο θέμα νόμου, ο στρατός μας είναι επίσης εκεί», είπε ο Ζελένσκι.

Σχετικά με την ιδέα ενός δημοψηφίσματος σε αυτές τις περιοχές, πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να είναι ένας δρόμος προς την αποδοχή, αλλά μόνο ως μέρος ενός συμβιβασμού που θα είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς διαπραγμάτευσης, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει ελεύθερες οικονομικές ζώνες με αντίστοιχη αποχώρηση των Ρώσων.

«Προτείναμε έναν συμβιβασμό. Αν δημιουργήσουμε την ελεύθερη οικονομική ζώνη... και πρέπει να υποχωρήσουμε μερικά χιλιόμετρα, αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει αντίστοιχα βήματα πίσω στην ίδια απόσταση... Το δημοψήφισμα είναι ο τρόπος για να το αποδεχτούμε ή να το απορρίψουμε», είπε.

Αναγνωρίζοντας ότι οι Ουκρανοί είναι κουρασμένοι από τα χρόνια του πολέμου, ο Ζελένσκι είπε ότι η χώρα υποστηρίζει συντριπτικά την ειρήνη, αλλά όχι με το κόστος εδαφικών παραχωρήσεων.

«Όλοι θέλουν ειρήνη, αλλά μόνο τη δίκαιη ειρήνη», είπε. «Πρέπει να βρούμε τον πραγματικό δρόμο προς την ειρήνη, που είναι αποδεκτός για τον ουκρανικό λαό».

