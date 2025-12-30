Ζελένσκι: «Δεν μπορούμε να νικήσουμε τη Ρωσία χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ– Δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν εμπιστεύεται τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε συνέντευξή του στο Fox News και στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier», που μεταδόθηκε τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε κατηγορηματικός, τονίζοντας ότι ενδεχόμενη μείωση ή διακοπή της αμερικανικής βοήθειας θα δημιουργούσε σοβαρές δυσκολίες για το Κίεβο.

«Μπορούμε να νικήσουμε χωρίς αμερικανική υποστήριξη; Όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι δεν εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «δεν θέλει την επιτυχία της Ουκρανίας», ενώ χαρακτήρισε παραγωγική τη συνάντηση που είχε την Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν και να εντείνουν τις επιχειρήσεις με στόχο την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας Ζαπορίζια στην Ουκρανία.