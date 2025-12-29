Λαβρόφ: Το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση με 91 drones κατά της κατοικίας του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025.

Το Κίεβο επιχείρησε να επιτεθεί με 91 drones κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην περιοχή του Νόβγκοροντ το βράδυ της Κυριακής (28/12), όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

??Lavrov stated that on the night of December 29, Ukraine launched an attack on Putin's state residence in the Novgorod Region using 91 drones, all of which were shot down.



According to the head of Russia's Ministry of Foreign Affairs, in response, Moscow will revise its… pic.twitter.com/Dp9r3YRxck — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) December 29, 2025

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται τον Λαβρόφ, το βράδυ της Κυριακής προς το πρωί της Δευτέρας, η Ουκρανία επιτέθηκε στην προεδρική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones μακράς εμβέλειας.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», δήλωσε ο Λαβρόφ, ενώ τόνισε ότι «η Ρωσία θα απαντήσει».

Δεν έχει γίνει σαφές εάν ο Πούτιν βρισκόταν στην κατοικία τη στιγμή της επίθεσης.

«Αυτά είναι ψέματα», λέει ο Ζελένσκι

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι κατηγορίες για επίθεση της Ουκρανίας κατά της επίσημης κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι ψευδείς.

«Αυτά είναι ψέματα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ προειδοποίησε ότι η Μόσχα «προετοιμάζει το έδαφος» για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτίρια του Κίεβου.

Ολόκληρη η δήλωση του Ζελένσκι στο Telegram:

«Ακούστηκαν πολύ επικίνδυνες δηλώσεις από τη Ρωσία, οι οποίες προφανώς αποσκοπούν στο να υπονομεύσουν όλα τα επιτεύγματα της κοινής μας συνεργασίας με την ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Εργαζόμαστε μαζί για να φέρνουμε τον κόσμο πιο κοντά.

Τώρα, οι Ρώσοι επινόησαν μια προφανώς ψεύτικη ιστορία για κάποιο χτύπημα σε κάποια κατοικία του Ρώσου ηγέτη, ώστε να έχουν δικαιολογία για να συνεχίσουν τα χτυπήματα τους κατά της Ουκρανίας, ιδίως κατά της Κιέβου, καθώς και για να αρνηθούν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για μια τυπική ψευδής τακτική των Ρώσων. Οι οποίοι, μάλιστα, έχουν ήδη χτυπήσει το Κίεβο, και συγκεκριμένα το κτίριο του υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία δεν λαμβάνει μέτρα που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη διπλωματία. Η Ρωσία λαμβάνει πάντα τέτοια μέτρα. Αυτό είναι ένα από τα πολλά πράγματα που μας διακρίνουν.

Είναι σημαντικό ο κόσμος να μην παραμείνει σιωπηλός και οι Ρώσοι να μην ανατρέψουν την πορεία προς την ειρήνη».

