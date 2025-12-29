Η γκριμάτσα του Ζελένσκι όταν ο Τραμπ είπε ότι «η Ρωσία θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φάνηκε να βρήκε αστεία την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι «η Ρωσία θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει».

Οι δύο ηγέτες μιλούσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, όταν μια δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ, τι ακριβώς θα κάνει η Ρωσία για να βοηθήσει την Ουκρανία στην ανοικοδόμησή της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε απάντησή του δήλωσε ότι η Ρωσία θα βοηθήσει, καθώς «θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει», προκαλώντας την γκριμάτσα του Ζελένσκι.

Δείτε το βίντεο:

Τηλεφωνική συνομιλία Ζελένσκι - Μερτς μετά την συνάντηση με Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς και τον ενημέρωσε για την συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου στο «X», ο Ζελένσκι ενημέρωσε τον Μερτς για τα κύρια σημεία και βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν αλλά και για την είδηση ότι το Κίεβο επιχείρησε να επιτεθεί με 91 drones κατά της κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

«Συζητήσαμε για το σημερινό ψεύτικο ρωσικό μήνυμα, με το οποίο η Μόσχα προσπαθεί να διαταράξει τη διπλωματία και να δικαιολογήσει την παράταση του πολέμου. Ο Πούτιν πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα ότι πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο, τις επιθέσεις και την αιματοχυσία. Η Ουκρανία κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει την ειρήνη. Από την πλευρά της, η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να είναι δημιουργική ως προς τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου και να αρχίσει να σκέφτεται πώς θα αποκαταστήσει την ασφάλεια», έγραψε ο Ζελένσκι στο «X».