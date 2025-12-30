Μεντβέντεφ για Ζελένσκι: «Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου θέλει πόλεμο»

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ουκρανίας στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, σύμφωνα με το TASS.

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, εκτοξεύοντας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όλα τα drones καταστράφηκαν από την αεράμυνα. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές, σημείωσε ο Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον βοηθό του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν επεσήμανε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η επίθεση έλαβε χώρα «στην πραγματικότητα, αμέσως μετά» τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Φλόριντα και προειδοποίησε ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα έμεναν χωρίς απάντηση.

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι ήταν «θυμωμένος» για την επίθεση και πρόσθεσε ότι τέτοιες κινήσεις δεν διευκολύνουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.