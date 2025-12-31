Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της Gisele με τον νεογέννητο γιο της - «Ευγνώμων για τις στιγμές»

Η Gisele αποχαιρετά το 2025 και μιλά για τις «ιερά στιγμές» που έχει ζήσει από τότε που έγινε ξανά μαμά.

Η 45χρονη σούπερ μοντέλα μοιράστηκε στο Instagram μια ανασκόπηση της χρονιάς της, τονίζοντας την πρόσφατη εμπειρία της μητρότητας και μερικές από τις «ιερά στιγμές» που πέρασε με τον γιο της από τη στιγμή που τον καλωσόρισε τον Φεβρουάριο μαζί με τον σύζυγό της, Joaquim Valente.

Στη δημοσίευσή της περιέλαβε φωτογραφίες από την εγκυμοσύνη της, αλλά και στιγμιότυπα με τον γιο και τον σύζυγό της.

«Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, η καρδιά μου είναι γεμάτη. Αυτή η χρονιά έφερε βαθιά μαθήματα και σημαντική ανάπτυξη. Το να γίνω ξανά μητέρα αναδιαμόρφωσε τα πάντα, τον χρόνο μου, τις προτεραιότητές μου, την καρδιά μου», έγραψε. «Είμαι ευγνώμων για αυτές τις ιερά στιγμές που με άλλαξαν με τρόπους που τα λόγια δεν μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως».

«Ευχαριστώ, 2025», πρόσθεσε. «Μπαίνω σε αυτή τη νέα χρονιά με ευγνωμοσύνη, αγάπη και εμπιστοσύνη για ό,τι έρχεται».