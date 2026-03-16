Ισραήλ: Πώς θα επηρεάσει τις εκλογές ο πόλεμος στο Ιράν - Το στοίχημα Νετανιάχου και η αντιπολίτευση

Snapshot Οι αντίπαλοι του Μπενιαμίν Νετανιάχου επικρίνουν τη διαχείριση του πολέμου από αυτόν, παρά τη συνολική υποστήριξη για την επίθεση στο Ιράν.

Η πολιτική μάχη στο Ισραήλ επικεντρώνεται στο ποιος θα διεξάγει καλύτερα τον πόλεμο κατά του Ιράν και όχι στο αν θα διεξαχθεί ο πόλεμος.

Παρά την ευρεία υποστήριξη για την επίθεση στο Ιράν, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν σημαντική μετατόπιση στις εκλογικές προτιμήσεις υπέρ του Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να κάνει τον πόλεμο κεντρικό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας, ενώ η έκβαση του πολέμου θα επηρεάσει σημαντικά το αποτέλεσμα των εκλογών.

Τα εσωτερικά ζητήματα, όπως οι διαιρέσεις για την εθνική ταυτότητα και η στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων, αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.

Το Ισραήλ πρέπει να καταστρέψει όλες τις πετρελαιοπηγές του Ιράν και να ισοπεδώσει την ενεργειακή υποδομή στο νησί Χαργκ που λειτουργεί ως ο κύριος κόμβος εξαγωγών πετρελαίου της Τεχεράνης. Ακόμα και για τα πρότυπα της ισραηλινής πολιτικής σε καιρό πολέμου, οι παραπάνω προτάσεις μοιάζουν ιδιαίτερα σκληροπυρηνικές.

Αλλά τα παραπάνω αιτήματα δεν προήλθαν από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ή τους υπερεθνικιστές συμμάχους του. Αντίθετα, προήλθαν από τον Γιαΐρ Λαπίντ, τον πρώην πρωθυπουργό και τηλεοπτικό παρουσιαστή, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Γιες Ατίντ, και χαίρουν μεγάλης υποστήριξης σε φιλελεύθερα προπύργια όπως το Τελ Αβίβ. Το μήνυμα του Λαπίντ αντικατοπτρίζει πώς η μάχη στην ισραηλινή πολιτική, για όλα τα σιωνιστικά κόμματα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, δεν αφορά το αν θα πολεμήσουν το Ιράν, αλλά το ποιος θα διεξάγει τον πόλεμο καλύτερα από τον Νετανιάχου.

Η επίθεση του Ισραήλ έχει μεγαλύτερη δημόσια υποστήριξη από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο ζήτημα στην εύθραυστη πολιτική σκηνή της χώρας, ακόμη και μετά από δυόμισι χρόνια πολυμέτωπων μαχών που έχουν διαταράξει την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Ισραηλινών. Αν και τα αραβικά κόμματα του Ισραήλ αντιτίθενται σθεναρά στον πόλεμο με το Ιράν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περισσότερο από το 90% των Εβραίων Ισραηλινών τον υποστηρίζουν, και οι σιωνιστικές αντιπολιτευόμενες ομάδες της χώρας τον έχουν υποστηρίξει ομόφωνα.

«Δεν υπήρξε ποτέ ιδεολογική συζήτηση στο Ισραήλ για το πώς να αντιμετωπίσει το Ιράν», δήλωσε ο Γιοχάναν Πλέσνερ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Ισραήλ, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα την Ιερουσαλήμ. «Το Ιράν έχει ως στόχο να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ και προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». Η υποστήριξη για την καταπολέμηση του Ιράν ήταν «σε όλους τους τομείς».

Εκλογές μέχρι τον Οκτώβριο στο Ισραήλ

Παρά τη δημοτικότητά του, ο πόλεμος δεν έχει ακόμη μετατοπίσει τις δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν έως τον Οκτώβριο. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν ότι ο ακροδεξιός συνασπισμός του Νετανιάχου απέχει τουλάχιστον πέντε έδρες από την πλειοψηφία στην Κνεσέτ των 120 εδρών και περίπου δέκα έδρες από τις 64 που κέρδισε το 2022.

Αλλά τόσο οι σύμμαχοι όσο και οι αντίπαλοι του Νετανιάχου αναμένουν ότι θα κάνει τον αγώνα κατά του μεγάλου εχθρού του Ισραήλ - και τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - κομβικό ζήτημα της προεκλογικής του εκστρατείας, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από τη ζημιά που προκλήθηκε μετά τις καταστροφικές αποτυχίες που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Φυσικά, όλα μπορούν να αλλάξουν αν τα αποτελέσματα του πολέμου είναι λιγότερο από αυτά που περιμένει ο κόσμος ή αν ο πόλεμος συνεχιστεί», δήλωσε ανώτερο στέλεχος του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου. «Αλλά αν περάσει τον προϋπολογισμό [στο τέλος αυτού του μήνα], θα έχει όλα τα χαρτιά στο χέρι του... και ίσως θα μπορούσε να ανακοινώσει εκλογές για το τέλος Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου αν τα αποτελέσματα του πολέμου είναι θετικά».

Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης σπεύδουν να επισημάνουν ότι ο 12ήμερος πόλεμος του περασμένου έτους με το Ιράν δεν βελτίωσε τελικά τη θέση του συνασπισμού του Νετανιάχου: ενώ το Λικούντ απόλαυσε μια σύντομη άνοδο στις δημοσκοπήσεις, αυτή ήρθε εις βάρος των εταίρων του συνασπισμού του, αφήνοντας τον συνασπισμό του ακόμα πολύ μακριά από την πλειοψηφία. «Οι Βρετανοί ψήφισαν κατά του Τσόρτσιλ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι εκλογές αφορούν το μέλλον, αφορούν το τι θα ακολουθήσει και όχι το τι έχει συμβεί», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αντιπολίτευσης. «Ακόμα κι αν όλα είναι απόλυτα επιτυχημένα [σε αυτόν τον πόλεμο], δεν είμαι πεπεισμένος ότι αυτό θα του εξασφαλίσει τη νίκη».

Αλλά ακόμα κι έτσι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης του Ισραήλ έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν τρόπους για να επικρίνουν τη διαχείριση της επίθεσης από τον Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι συνεχίζουν να εκφράζουν την υποστήριξή τους στον ίδιο τον πόλεμο. Ο Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής των αριστερών Δημοκρατικών, υποστηρίζει ότι τα στρατιωτικά οφέλη του Ισραήλ δεν θα έχουν καμία σημασία αν δεν μεταφραστούν σε διπλωματικές νίκες.

Από τον Ναφτάλι Μπένετ στον Λίμπερμαν

Ο Ναφτάλι Μπένετ, ο δεξιός πρώην πρωθυπουργός που αναμένεται να είναι ένας από τους κύριους αντιπάλους του Νετανιάχου, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη μείωση της χρηματοδότησης στους βόρειους δήμους που επλήγησαν από τα πυραυλικά πυρά της Χεζμπολάχ, ακόμη και όταν αυτή συνέχισε να διοχετεύει χρηματοδότηση στους υπερορθόδοξους συμμάχους του Νετανιάχου.

Όπως και ο Λαπίντ, ο Άβιγκτνορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του δεξιού κόμματος Israel Beiteinu, έχει υποστηρίξει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να είναι πιο επιθετικό στρατιωτικά.

«Ουσιαστικά όλοι προσπαθούν να βρουν μια δημιουργική μικρή θέση όπου μπορούν να ακουστούν πιο σκληροπυρηνικοί από τον Νετανιάχου στον πόλεμο ή να τον κατηγορήσουν ότι δεν ολοκλήρωσε τη δουλειά ή ότι δεν πέτυχε όλα όσα υποσχέθηκε να πετύχει», δήλωσε η Ντάλια Σάιντλιν, δημοσκόπος και πολιτική αναλύτρια.

«Είτε το κάνουν επειδή έτσι σκέφτονται, είτε είναι το μόνο πράγμα που πιστεύουν ότι θα αποδεχτεί το ισραηλινό κοινό». Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η επιρροή του πολέμου στις επικείμενες εκλογές θα εξαρτηθεί τελικά από το πώς θα καταλήξει. Παρά την επιτυχία του Ισραήλ στην αποδεκάτιση της ηγεσίας του Ιράν και στην καταστροφή των δυνατοτήτων του για βαλλιστικούς πυραύλους, ο Νετανιάχου δύσκολα θα μπορούσε να πουλήσει ως αποφασιστική νίκη έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα άφηνε το καθεστώς στην εξουσία. Οι αυξημένες ισραηλινές απώλειες θα μπορούσαν επίσης να αλλάξουν την άποψη του κοινού για την εκστρατεία.

Ο Πλέσνερ είπε ότι αναμένει επίσης ότι οι βαθιές διαιρέσεις σχετικά με την εθνική ταυτότητα που κυριαρχούσαν στην ισραηλινή πολιτική πριν από τον πόλεμο θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο. Ο Νετανιάχου, είπε, θα προσπαθήσει να παρουσιάσει την αντιπολίτευση ως εμπόδιο στην αραβική μειονότητα του Ισραήλ. Η αντιπολίτευση, εν τω μεταξύ, είναι πιθανό να του επιτεθεί επειδή δεν τερμάτισε την απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία για τους υπερορθόδοξους Εβραίους - ένα ζήτημα που έχει γίνει ολοένα και πιο αμφιλεγόμενο καθώς οι πόλεμοι του Ισραήλ συνεχίζονται.

«Και οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν να πυροδοτήσουν τις βάσεις τους προειδοποιώντας για αυτούς τους εσωτερικούς κινδύνους», είπε. «Έτσι, παρόλο που έχουμε να κάνουμε κυρίως με εξωτερικές απειλές ασφαλείας [τα τελευταία χρόνια], εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό τα ζητήματα που θα καθορίσουν τις εκλογές να είναι εσωτερικά».

Αλλά ο Πλέσνερ πρόσθεσε ότι η φύση της ισραηλινής πολιτικής — οι τελευταίες εκλογές κρίθηκαν με περίπου 30.000 ψήφους — σημαίνει ότι ο αντίκτυπος του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να είναι κρίσιμος. «Η πολιτική κρίνεται στην κόψη του ξυραφιού», είπε. «Έτσι, ακόμη και αν το αποτέλεσμα του πολέμου είναι ότι μερικές ποσοστιαίες μονάδες θα μετακινηθούν από τη μία πλευρά στην άλλη, θα μπορούσε να είναι σημαντικό».

