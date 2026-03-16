Πύργος: Ντελιβεράς με ναρκωτικά - Συνελήφθη στο κέντρο της πόλης από την ΔΙΑΣ

Μαζί με τις παραγγελίες φαίνεται πως σέρβιρε και ναρκωτικά, ένας ντελιβεράς στον Πύργο, που συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Ιατρίδη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν τις πληροφορίες που είχαν το προηγούμενο διάστημα και έκαναν έλεγχο, όπως αναφέρει το Ilialive.gr.

Ανάμεσα στις παραγγελίες, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του νεαρού, και δύο διαφορετικού βάρους συσκευασίες χασίς.

Ο νεαρός παραδόθηκε για τα περαιτέρω στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου.