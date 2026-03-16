Πύργος: Ντελιβεράς με ναρκωτικά - Συνελήφθη στο κέντρο της πόλης από την ΔΙΑΣ
Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες για διανομή ναρκωτικών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μαζί με τις παραγγελίες φαίνεται πως σέρβιρε και ναρκωτικά, ένας ντελιβεράς στον Πύργο, που συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Ιατρίδη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν τις πληροφορίες που είχαν το προηγούμενο διάστημα και έκαναν έλεγχο, όπως αναφέρει το Ilialive.gr.
Ανάμεσα στις παραγγελίες, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του νεαρού, και δύο διαφορετικού βάρους συσκευασίες χασίς.
Ο νεαρός παραδόθηκε για τα περαιτέρω στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:48 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: 71χρονος απειλούσε τους περίοικους με όπλα από το μπαλκόνι του
11:18 ∙ WHAT THE FACT
Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια
09:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρή 27χρονη σε τροχαίο
05:26 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ