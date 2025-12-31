NBA: Οι Ουόριορς έκαναν ρεβεγιόν με νίκη στην έδρα των Χόρνετς

Με νίκη αποχαιρέτησε το 2025 το Γκόλντεν Στέιτ. Οι Ουόριορς έκαναν ρεβεγιόν στο παρκέ, παίζοντας στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς. Επικράτησαν 132-125, φτάνοντας τις 18 νίκες στη σεζόν. Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς. Οι Χόρνετς προσπάθησαν να αντιδράσουν κυρίως στο τρίτο δωδεκάλεπτο, αλλά ο Στεφ Κάρι κράτησε και έτσι οι «Πολεμιστές» έφυγαν νικητές. Το ρεκόρ τους ανέβηκε στο 18-16, ενώ οι Χόρνετς υποχώρησαν στο 11-22. Ο Κάρι είχε 26 πόντους και ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μπάτλερ να ακολουθεί έχοντας 19. Μίλερ με 33 και Κνουέπελ με 20 ήταν οι καλύτεροι των ηττημένων. Τα δωδεκάλεπτα: 29-30, 69-64, 98-100, 125-132

