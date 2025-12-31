Τραγωδία παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Κατέληξε 27χρονη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων

Πολύ πρόωρα έφυγε από τη ζωή μια 27χρονη κοπέλα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, παραμονές της Πρωτοχρονιάς.

Όπως είπε μιλώντας σε τοπικό μέσο ενημέρωσης ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, η νεαρή γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα υψηλού πυρετού και νοσηλεύτηκε στην Παθολογική Κλινική, όπου οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στις προβλεπόμενες εξετάσεις και παρακολούθηση της κατάστασής της.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της αντιμετώπισε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην Καρδιολογική Κλινική, όπου αρχικά καταγράφηκε βελτίωση της κλινικής της εικόνας. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα η 27χρονη να καταλήξει.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ιατροί έχουν ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης