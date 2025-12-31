Κρατικό Λαχείο: Τα αποτελέσματα για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026

Η κεντρική κλήρωση πραγματοποιήθηκε την Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2026, μοιράζοντας συνολικά εγγυημένα κέρδη ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διαδικασία μεταδόθηκε ζωντανά από το επίσημο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ενημερωθεί άμεσα για τους τυχερούς αριθμούς.

Ο Μεγάλος Λαχνός, που αντιστοιχεί στο κορυφαίο έπαθλο, ήταν ο αριθμός 55460 της 17ης σειράς, χαρίζοντας 1.000.000 ευρώ στον κάτοχό του. Παράλληλα, τέσσερις ακόμη αριθμοί της ίδιας σειράς – 55456, 55457, 55458 και 55459 – εξασφάλισαν επίσης από 1 εκατομμύριο ευρώ, συμπληρώνοντας την Τυχερή Πεντάδα των 5 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τα κορυφαία έπαθλα, σημαντικά ποσά μοιράστηκαν και σε άλλους αριθμούς:

8.000 ευρώ σε όλες τις άλλες σειρές με τον αριθμό 55460

5.000 ευρώ σε σειρές με τους αριθμούς 55456 έως 55459

1.000 ευρώ σε αριθμούς που έληγαν σε 5460

100 ευρώ σε αριθμούς που έληγαν σε 5456, 5457, 5458 και 5459

5 ευρώ σε αριθμούς με κατάληξη 56, 57, 58 και 59

Η κλήρωση περιλάμβανε και άλλους αριθμούς με υψηλά κέρδη, όπως:

150.000 ευρώ στον αριθμό 77136 της 4ης σειράς

100.000 ευρώ στους αριθμούς 09529 (1η σειρά) και 28902 (23η σειρά)

75.000 ευρώ σε τέσσερις διαφορετικούς αριθμούς και σειρές

Πολλά έπαθλα των 50.000 ευρώ σε αριθμούς διαφορετικών σειρών

Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας αριθμός που αρχικά κληρώθηκε δεν είχε πωληθεί, γεγονός που οδήγησε σε επαναληπτική κλήρωση για τη συγκεκριμένη σειρά.

Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, γνωστό και ως Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης, αποτελεί έναν από τους παλαιότερους θεσμούς τυχερών παιχνιδιών στη χώρα. Καθιερώθηκε το 1967 και πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, πάντα την τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου.

Το λαχείο διατίθεται:

από λαχειοπώλες,

σε καταστήματα ΟΠΑΠ,

καθώς και σε επιλεγμένα mini market, περίπτερα και πρατήρια καυσίμων.

Το κόστος ανέρχεται σε 25 ευρώ για την πεντάδα και 5 ευρώ για κάθε μεμονωμένο γραμμάτιο.