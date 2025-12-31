Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διακοπές στην Στοκχόλμη με τον Διαμαντή Καραναστάση

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης, αποκάλυψαν μέσω social media ότι είναι εκτός Ελλάδας για την αλλαγή του χρόνου.

Διαμαντής Καραναστάσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, επέλεξαν την Στοκχόλμη της Σουηδίας, έναν άκρως χειμερινό προορισμό, για να υποδεχτούν το 2026. Μια σειρά από μοναδικές φωτογραφίες μοιράστηκαν και οι δύο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram καθώς και μια selfie, στην οποία ποζάρουν αγκαλιά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, ανέβασε και μια δική της φωτογραφία, αποχαιρετώντας το 2025, στην οποία είναι χαμογελαστή και φοράει σκούφο, λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας που έχει η Στοκχόλμη.

https://www.instagram.com/p/DS7xI-cjMEB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Αντίο 2025! Σε ευχαριστώ για όσα μου έδωσες, για την Αλήθεια, την Αγάπη, τους αγώνες, τις δυσκολίες, τις μάχες, τις νίκες, τη δημιουργία, την Ανθρωπιά και για την Ελπίδα με την οποία μπαίνουμε στη Νέα Χρονιά», έγραψε στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

