Η Μαρία Συρεγγέλα προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για συκοφαντίες σε βάρος της.

Σε ανακοίνωσή της, η κυρία Συρεγγέλα αναφέρει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου

«ισχυρίζεται ψευδώς», και παρά τις διαψεύσεις στις οποίες έχει προβεί, ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδα της.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η ίδια στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς ο δικηγόρος της «ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

