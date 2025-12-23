Η Μαρία Συρεγγέλα προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η βουλευτής της ΝΔ κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για συκοφαντίες σε βάρος της.
Σε ανακοίνωσή της, η κυρία Συρεγγέλα αναφέρει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου
«ισχυρίζεται ψευδώς», και παρά τις διαψεύσεις στις οποίες έχει προβεί, ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδα της.
Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η ίδια στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς ο δικηγόρος της «ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.
Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.
Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».