Η Συρεγγέλα διέκοψε την Εξεταστική «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου»

«Εσείς τι παριστάνετε;», ρώτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τη Μαρία Συρεγγέλα.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η Συρεγγέλα διέκοψε την Εξεταστική «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε 10λεπτη διακοπή της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε η προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα, σχολιάζοντας ότι η διακοπή γίνεται «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου».

Είχε προηγηθεί ένταση ανάμεσα στις δύο πολιτικούς όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη την ώρα που εξέταζε τον Γιώργο Μυλωνάκη ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας.

Σε μια στιγμή έντασης, η κυρία Συρεγγέλα παρενέβη ζητώντας από τον κ. Μπούμπα να κάνει συγκεκριμένη ερώτηση στον μάρτυρα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει και να τη ρωτά «εσείς τι παριστάνετε;».

Μάλιστα η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει πρόταση μομφής κατά της Μαρίας Συρεγγέλα σχετικά με τον ρόλο της ως αντιπροέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η συνεδρίαση διεκόπη εν μέσω έντασης και πράγματι επανήλθε λίγο αργότερα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απολαυστικό «Ρουκ…Σουτ» με παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR (Βίντεο)

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά

14:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova έκανε επίσημη πρεμιέρα!

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο σταθμός στο Μοναστηράκι αλλάζει εμφάνιση - Ξεκινούν οι τεχνικές εργασίες στην πρόσοψη του κτιρίου

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Δολοφονήθηκε δημοφιλής DJ στο Γιοχάνεσμπουργκ - Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντονμπάς: Το «μήλον της Έριδος» Μόσχας - Κιέβου - Γιατί το θέλει ο Πούτιν και δεν το δίνει ο Ζελένσκι

14:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης για κύκλωμα κοκαΐνης και «Έλληνα Εσκομπάρ»: «Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες»

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 17χρονος μαθητής απείλησε καθηγητές και αποπειράθηκε να χτυπήσει τον Διευθυντή

14:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές - Η πρώτη εκτίμηση

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά το «εσείς τι παριστάνετε;» της Ζωής, η Συρεγγέλα διέκοψε την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου»

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στα Ιωάννινα – Σε υψηλά επίπεδα η αιθαλομίχλη

14:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

14:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας ανέργων 18–29 ετών - Έμφαση σε γυναίκες, ψηφιακή και πράσινη οικονομία

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Νέες «βολές» Πούτιν κατά της Δύσης: Υστερία οι «προετοιμασίες» για μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία

14:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρή Εβδομάδα 2025: 3 καρδιές, 1 μήνυμα ευγνωμοσύνης, 343.558 ευχαριστώ

14:00LIFESTYLE

Εσείς, θα βάζετε «αγγελία» για τις Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ; Δείτε τι έγινε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Creta Farms: «Εταιρεία πρότυπο σε θέματα καινοτομίας»

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε χαμένος ναός 4.500 ετών - Φτιάχτηκε προς τιμήν του θεού του ήλιου Ρα - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Να δώσει αναφορά για το πού πήγε και το τελευταίο cent της συναυλίας - Βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει»

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

14:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης για κύκλωμα κοκαΐνης και «Έλληνα Εσκομπάρ»: «Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες»

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά το «εσείς τι παριστάνετε;» της Ζωής, η Συρεγγέλα διέκοψε την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντονμπάς: Το «μήλον της Έριδος» Μόσχας - Κιέβου - Γιατί το θέλει ο Πούτιν και δεν το δίνει ο Ζελένσκι

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε χαμένος ναός 4.500 ετών - Φτιάχτηκε προς τιμήν του θεού του ήλιου Ρα - Δείτε φωτογραφίες

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκασμοί με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων - Οδοφράγματα με σανό και «μπλόκο» στις Βρυξέλλες

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ