Η Συρεγγέλα διέκοψε την Εξεταστική «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου»

Σε 10λεπτη διακοπή της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε η προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα, σχολιάζοντας ότι η διακοπή γίνεται «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου». Είχε προηγηθεί ένταση ανάμεσα στις δύο πολιτικούς όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη την ώρα που εξέταζε τον Γιώργο Μυλωνάκη ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας. Σε μια στιγμή έντασης, η κυρία Συρεγγέλα παρενέβη ζητώντας από τον κ. Μπούμπα να κάνει συγκεκριμένη ερώτηση στον μάρτυρα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει και να τη ρωτά «εσείς τι παριστάνετε;». Μάλιστα η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει πρόταση μομφής κατά της Μαρίας Συρεγγέλα σχετικά με τον ρόλο της ως αντιπροέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. Η συνεδρίαση διεκόπη εν μέσω έντασης και πράγματι επανήλθε λίγο αργότερα.

