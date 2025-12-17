Η Συρεγγέλα διέκοψε την Εξεταστική «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου»
«Εσείς τι παριστάνετε;», ρώτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τη Μαρία Συρεγγέλα.
Σε 10λεπτη διακοπή της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε η προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα, σχολιάζοντας ότι η διακοπή γίνεται «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου».
Είχε προηγηθεί ένταση ανάμεσα στις δύο πολιτικούς όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη την ώρα που εξέταζε τον Γιώργο Μυλωνάκη ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας.
Σε μια στιγμή έντασης, η κυρία Συρεγγέλα παρενέβη ζητώντας από τον κ. Μπούμπα να κάνει συγκεκριμένη ερώτηση στον μάρτυρα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει και να τη ρωτά «εσείς τι παριστάνετε;».
Μάλιστα η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει πρόταση μομφής κατά της Μαρίας Συρεγγέλα σχετικά με τον ρόλο της ως αντιπροέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής.
Η συνεδρίαση διεκόπη εν μέσω έντασης και πράγματι επανήλθε λίγο αργότερα.