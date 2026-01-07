ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς στη Μινεάπολις, με εμπλοκή ομοσπονδιακού πράκτορα

Ομοσπονδιακοί πράκτορες εμπλέκονται σε πυροβολισμούς στη Μινεάπολις, εν μέσω μεγάλης επιχείρησης για μετανάστες 

ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς στη Μινεάπολις, με εμπλοκή ομοσπονδιακού πράκτορα
Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι υπήρξαν πυροβολισμοί, με την εμπλοκή ομοσπονδιακών πρακτόρων, στη Μινεάπολις, όπου διεξάγεται μεγάλη επιχείρηση για το μεταναστευτικό.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει μεγάλη παρουσία ομοσπονδιακών και τοπικών αστυνομικών, κίτρινη ταινία σήμανσης της αστυνομίας και αυτοκίνητα που είχαν εμπλακεί σε σύγκρουση.

Ο διοικητής της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) έσπευσε στο σημείο. «Γνωρίζουμε ότι υπήρξε πυροβολισμός που αφορά την επιβολή νόμου κοντά στις οδούς East 34th Street και Portland Avenue. Παρακαλούμε αποφύγετε αυτήν την περιοχή», ανέφερουν οι αρχές της πόλης μέσω X (πρώην Twitter).

Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες άλλες λεπτομέρειες. Στο βίντεο φαίνονται πολίτες που σφυρίζουν και προκαλούν τους ομοσπονδιακούς, λέγοντάς τους να φύγουν.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι έχει ξεκινήσει μια έκτακτη επιχείρηση επιβολής μεταναστευτικού δικαίου, με αποστολή 2.000 πρακτόρων και αξιωματικών στην περιοχή Μινεάπολις–Σεντ Πολ για μια επιχείρηση που σχετίζεται εν μέρει με καταγγελίες απάτης που αφορούν κατοίκους Σομαλικής καταγωγής.

Το Immigration Defense Network, ένας συνασπισμός οργανώσεων που εξυπηρετούν μετανάστες στη Μινεσότα, διοργάνωσε την Τρίτη το βράδυ σεμινάριο για περίπου 100 άτομα που είναι διατεθειμένα να βγουν στους δρόμους για να παρακολουθούν τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις.

Βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά από το Fox 9 δείχνει πράκτορες να στέκονται στη μέση του δρόμου, ενώ πλήθος διαδηλωτών καταγράφει τη σκηνή με τα κινητά τους και κάποιοι φωνάζουν κατά των πρακτόρων.

Ένας πολίτης ακούγεται να φωνάζει: «Βγείτε από την πόλη μας! Δεν σας φοβόμαστε!»

