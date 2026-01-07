Έπεσε κολώνα φωτισμού στη Ρόδο - Χτύπησε εν κινήσει αυτοκίνητο

Τα χειρότερα γλίτωσε οδηγός αυτοκινήτου στη Ρόδο, όταν είδε το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου κολώνα φωτισμού να πέφτει πάνω στο όχημά του.

Σύμφωνα με την rodiaki.gr η κολώνα φωτισμού υποχώρησε από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στο νησί, όμως για καλή τύχη του οδηγού η κολώνα έπεσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, διαλύοντας το τζάμι και προκαλώντας ζημιές, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν ο δήμος της Ρόδου, καθώς επίσης και η Τροχαία, προκειμένου να καταγράψει το σχετικό περιστατικό.

Μιλώντας στη «Ροδιακή», κάτοικοι της περιοχής επισήμαναν ότι η κολώνα ήταν σκουριασμένη στη βάση της και με τον αέρα αποκολλήθηκε. Οι ίδιοι τόνισαν ότι σε μικρή απόσταση από το σημείο, και άλλες κολώνες έχουν σάπια βάση, γεγονός που επιτάσσει την άμεση αντικατάστασή τους.