Η ουρά του φιδιού είναι δηλητηριώδης; - Τι μπορεί να συμβεί αν σας χτυπήσει

Ένα από τα πιο αποκρουστικά για τον άνθρωπο πλάσματα στον κόσμο είναι το φίδι, και σχεδόν κανείς, ίσως εκτός από εκείνους που ασχολούνται μαζί τους, δεν θα ήθελε κάποια συνάντηση, για κανέναν λόγο.

Αλλά όσο κι αν κάποιος ανατριχιάζει στην ιδέα ενός φιδιού, είναι ή δεν είναι δηλητηριώδες, καμία σημασία δεν έχει σε μια αναπάντεχη συνάντηση, γιατί προφανώς η πρώτη αντίδραση θα είναι να τρέξεις όσο πιο μακριά μπορείς, και όχι να αναγνωρίσεις το είδος και την επικινδυνότητά του, υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις.

Συχνά είναι δύσκολο να επιβιώσεις μετά από δάγκωμα, αλλά τη συμβαίνει με την ουρά του; Τα φίδια φοβούνται επίσης τους ανθρώπους. Χρησιμοποιούν την ουρά τους για αυτοάμυνα όταν αισθάνονται έναν δυνατό θόρυβο ή μια απειλή που πλησιάζει.

Προσπαθούν να διώξουν τον εχθρό κάνοντας δυνατό θόρυβο κουνώντας την ουρά στον αέρα. Μερικοί άνθρωποι λέγεται ότι έχουν πονοκέφαλο ή πυρετό μετά από επαφή με φίδι (χτύπημα). Οι λόγοι για αυτό, ωστόσο, μπορεί να είναι διαφορετικοί. Ψυχικό στρες και φόβος: Η εμπειρία των φιδιών είναι πολύ τρομακτική. Αυτό αυξάνει τα επίπεδα της αδρεναλίνης στο σώμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους ή πυρετό.

Πιθανότητα μόλυνσης: Η ουρά ενός φιδιού μπορεί να γρατσουνίσει ή να μελανιάσει το δέρμα στο σημείο επαφής, μπορεί να προκαλέσει βακτηριακή λοίμωξη και πυρετό.

Μερικοί άνθρωποι έχουν μόνο πυρετό ή πονοκέφαλο από μικρό στρες ή τραυματισμό.

Ωστόσο, δεν υπάρχει δηλητήριο στην ουρά του φιδιού. Η ουρά είναι μόνο ένας μηχανισμός αυτοάμυνας του φιδιού και μόνο. Επομένως δεν τίθεται θέμα θανάτου ή σοβαρής ασθένειας λόγω του χτυπήματος.