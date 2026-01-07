ΟΦΗ – Asteras Aktor 2-0: Στα προημιτελικά οι Κρητικοί, αντιμέτωποι με την ΑΕΚ

Με γκολ των Μπόρχα Γκονζάλεθ και Ισέκα, η ομάδα του Ηρακλείου πήρε το εισιτήριο για τους «8» του θεσμού και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ – Αποβλήθηκε ο Γιαμπλόνσκι.

Newsbomb

ΟΦΗ – Asteras Aktor 2-0: Στα προημιτελικά οι Κρητικοί, αντιμέτωποι με την ΑΕΚ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο φιναλίστ του περυσινού τελικού Κυπέλλου, ΟΦΗ, συνεχίζει την πορεία του στο θεσμό. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε 2-0 του Asteras Aktor και εξασφάλισε το εισιτήριο για τη φάση των «8». Εκεί θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Οι Κρητικοί χρειάστηκαν δύο στατικές φάσεις για να φτάσουν στην επικράτηση, με το φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλεθ και το πέναλτι του Ισέκα να διαμορφώνουν το τελικό σκορ. Το «πάλεψε» ο Asteras Aktor, όμως τα πράγματα δυσκόλεψαν γι’ αυτόν όταν έμεινε από νωρίς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι.

Το φιλμ του αγώνα

5’ Ο Τζιοακίνι πέρασε την μπάλα για τον Εμμανουηλίδη, αυτός έφυγε στην πλάτη του Κωστούλα, αλλά ο Χριστογεώργος τον νίκησε σε τετ α τετ.

9’ Ο Καλτσάς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Σίπτσιτς σούταρε από το δεύτερο δοκάρι, ο Γιαπμλόνσκι έκανε την προβολή από κοντά, με τον Μπόρχα να βάζει σωτήρια την κόντρα.

25’ Κόρνερ από τα αριστερά, κεφαλιά του Κωστούλα από το πρώτο δοκάρι και άουτ η μπάλα.

29’ Ο Αποστολάκης βρήκε χώρο εκτός περιοχής αλλά δε βρήκε εστία στο σουτ που δοκίμασε.

33’ Γκολ 1-0: Υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονθάλεθ, η μπάλα «κρέμασε» τον Αγγελίδη και κατέληξε στα δίχτυα!

40’ Αποβολή Γιαμπλόνσκι. Ο Λευκορώσος με δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα στον Νους, αφήνει την ομάδα του με 10.

43’ Ο Χατζηθεοδωρίδης έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Σενγκέλια αστόχησε με κεφαλιά από καλό σημείο.

47’ Ο Ισέκα έπαιξε κάθετα για τον Χατζηθεοδωρίδη, ο Έλληνας μπακ έβγαλε τη σέντρα, ο Βέλγος σούταρε και ο Αγγελίδης τον νίκησε με το πόδι.

50’ O Καλτσάς εκτέλεσε κόρνερ, ο Σίπτσιτς πήρε την κεφαλιά και ο Χατζηθεοδωρίδης απομάκρυνε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

55’ Ο Ισέκα έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Φερνάντεθ. Αρχικά ο Παπαδόπουλος δεν υπέδειξε παράβαση, αλλά κλήθηκε για επανεξέταση από το VAR. Μόλις είδε την φάση, έδωσε πέναλτι.

58’ Γκολ 2-0: Ο Ισέκα ανέλαβε την εκτέλεση κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

78’ Ο Αγγελίδης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διώξει. Στο έδαφος ο νεαρός, αποχώρησε τραυματίας και ο Asteras Aktor συνέχισε με 9.

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: 22’ Καραχάλιος, 67’ Λαμπρόπουλος - 12’ Γιαμπλόνσκι, 33’ Καλτσάς, 57’ Φερνάντεθ

Αποβολές: 40’ Γιαμπλόνσκι (2η κίτρινη)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογέωργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας (74’ Καινουργιάκης), Γκονθάλεθ (62’ Μαρινάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Αποστολάκης (62’ Μπαΐνοβιτς), Σενγκέλια, Νους, Ισέκα (62’ Σαλσέδο).

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Aγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Μούμο (71’ Τσίκο), Καλτσάς (63’ Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (46’ Κετού), Τζιοακίνι (43’ Αλάγκμπε), Μακέντα (63’ Τσιντέρα).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:19ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου - Βίντεο

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Αιφνιδιαστική εξέλιξη: Παραιτήθηκε ο διάσημος δικηγόρος του Νικ Ράινερ από την υπεράσπισή του

20:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ το ματς με τον Πανσερραϊκό – Αλλάζει χλοοτάπητα στη Λεωφόρο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Λύση μέσω συνεννόησης, λέει η κυβέρνηση

19:57LIFESTYLE

Εξομολογήσεις της Κάι Τραμπ: Πώς βγαίνει ραντεβού η εγγονή του Προέδρου - «Σκιά» της σωματοφύλακες και μυστικές υπηρεσίες

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Κόβεται στα δύο» η χώρα - 48ωρο αποκλεισμό στα Τέμπη αποφάσισαν οι αγρότες

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες - Αποκλεισμοί σε εθνική Σπάρτης – Λεύκτρου και της παλαιάς εθνικής Σπάρτης – Τρίπολης

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία των παραγωγών - Θα λειτουργήσουν κανονικά από Παρασκευή

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Δεν θέλω να πιστέψω ότι η Καρυστιανού θα δεχθεί στο κόμμα της τον Φαραντούρη που κρατά την έδρα που πήρε με άλλο κόμμα»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Τα τάνκερ, οι κυρώσεις και το μήνυμα ισχύος της Ουάσινγκτον

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Σε δίκη παραπέμπεται το πλήρωμα του ρωσικού δεξαμενόπλοιου που κατελήφθη στον Βόρειο Ατλαντικό - Οργή από τη Μόσχα

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος για Γροιλανδία: «Ανοιχτές όλες οι επιλογές, αλλά η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη»

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι γνωρίζουμε για τα δύο τάνκερ που κατασχέθηκαν από τις ΗΠΑ

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη - «Τα παιδιά μεγάλωναν μόνα τους, με λίγη βοήθεια από τους παππούδες», λέει συγγενής του 16χρονης

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: «Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη»

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στο Ιράν: Να εγκαταλείψουν τη χώρα «το συντομότερο δυνατό» λέει στους πολίτες της η Αυστραλία

19:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς στη Μινεάπολις, με εμπλοκή ομοσπονδιακού πράκτορα

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Ψαράς εντόπισε σορό άνδρα

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Πειρατεία» η κατάληψη του δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ καταγγέλει ανώτερος βουλευτής - «Αξιοπρεπή μεταχείριση» στους επιβαίνοντες απαίτησε το Κρεμλίνο

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε κολώνα φωτισμού στη Ρόδο - Χτύπησε εν κινήσει αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Κόβεται στα δύο» η χώρα - 48ωρο αποκλεισμό στα Τέμπη αποφάσισαν οι αγρότες

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία των παραγωγών - Θα λειτουργήσουν κανονικά από Παρασκευή

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη - «Τα παιδιά μεγάλωναν μόνα τους, με λίγη βοήθεια από τους παππούδες», λέει συγγενής του 16χρονης

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

18:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάνης Βαρουφάκης: Εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενη προτροπή ή διαφήμιση χρήσης ναρκωτικών

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαράτε ρε, βαράτε. Δεν σπάμε»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι - Ερευνούν το περιστατικό οι Αρχές

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφασίζουν οι αγρότες στη Λάρισα - Επιστολή στον Τσιάρα από 18 μπλόκα

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η πρώτη αντίδραση για την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

16:04WHAT THE FACT

Η ουρά του φιδιού είναι δηλητηριώδης; - Τι μπορεί να συμβεί αν σας χτυπήσει

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο σύζυγός της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της σταρ του κινηματογράφου

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος για Γροιλανδία: «Ανοιχτές όλες οι επιλογές, αλλά η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, το παιδί μου θα πληρώσει», λέει η μάνα του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ