Αγγλία: Άγνωστοι διέσωσαν μητέρα και κόρη που είχαν κολλήσει σε κινούμενη άμμο - Δείτε βίντεο

Τέσσερις άνδρες κατάφεραν να διασώσουν μια μητέρα και την κόρη της, οι οποίες κόλλησαν μέσα σε κινούμενη άμμο σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην πόλη Σάουθεντ-ον-Σι της Αγγλίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας από τους υπεύθυνους του θέρετρου εντόπισε τις δύο γυναίκες να φωνάζουν ενώ είχαν παγιδευτεί στην παραλία, «με την άμμο να είχε φτάσει μέχρι τη μέση τους». Τότε τέσσερις άνδρες από το κοντινό θεματικό πάρκο Adventure Island ήρθαν για να τις σώσουν.

Δείτε βίντεο:

Κρατώντας ένα μακρύ σχοινί κατάφεραν να βγάλουν την κόρη από την άμμο και να την τοποθετήσουν σε ένα ασφαλές μέρος και στη συνέχεια ελευθέρωσαν τη μητέρα.

«Ευτυχώς αυτό συνέβη ενώ η ομάδα μας βρισκόταν ακόμα στον χώρο, επιτρέποντας στο προσωπικό να παρέμβει», ανέφερε το θεματικό πάρκο σε ανάρτησή του στο Facebook. «Αξιοποιώντας την εκπαίδευση και την εμπειρία τους, η ομάδα ενήργησε γρήγορα και με ψυχραιμία και κατάφερε να τις διασώσει. Ένα τεράστιο μπράβο στην ομάδα μας».

Η λιμνοθάλασσα είναι πλέον περιφραγμένη με πινακίδες που προειδοποιούν τους επισκέπτες για την κινούμενη άμμο.