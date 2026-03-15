Μία McLaren Senna GTR πωλήθηκε βάζοντας «μέσα» τον ιδιοκτήτη της

Του Γιάννη Σκουφή

Η αγορά των συλλεκτικών supercars δεν εγγυάται πάντα κέρδος, ακόμη κι όταν πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια μοντέλα. Όπως στην περίπτωση της εικονιζόμενης McLaren Senna GTR του 2020, η οποία πωλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία έναντι περίπου 1,18 εκατ. ευρώ, πόσο σημαντικά πιο χαμηλό από αυτό που είχε πληρώσει ο ο πρώτος ιδιοκτήτης της για να την αποκτήσει καινούργια.

Όταν η McLaren παρουσίασε την Senna GTR το 2020, η τιμή εκκίνησης ήταν περίπου 1,54 εκατομμύρια ευρώ πριν από φόρους και εξατομικεύσεις. Με τις επιπλέον επιλογές και τις σχετικές επιβαρύνσεις, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε φτάσει περίπου τα 1,67 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταπώληση έξι χρόνια αργότερα σημαίνει ότι ο αρχικός ιδιοκτήτης έχασε περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η Senna GTR των 825 ίππων είναι ένα supercar σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση σε πίστα και παρουσιάστηκε αρχικά το 2018 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης. Πήρε το όνομά της από τον θρυλικό Βραζιλιάνο οδηγό της Formula 1, τον Ayrton Senna και δημιουργήθηκε με βασικό στόχο τις κορυφαίες επιδόσεις σε πίστες ανά τον κόσμο.

Βασικό υλικό κατασκευής του αμαξώματος είναι το ανθρακόνημα, η βάση είναι ένα μονοκόκ πλαίσιο και η τεχνολογία ανάρτησης προέρχεται από το πρόγραμμα GT3 της εταιρείας. Συνολικά κατασκευάστηκαν μόλις 75 αυτοκίνητα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα σπάνιο.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι η υπ’ αριθμόν 53 από τις συνολικά 75 και ξεχωρίζει για το χρώμα Amethyst Black της McLaren Special Operations, το οποίο αλλάζει από βαθύ μωβ σε μαύρο ανάλογα με τον φωτισμό. Παρά τα χρόνια που έχει στην πλάτη του το supercar έχει διανύσει μόλις 256 χιλιόμετρα.

Η περίπτωση αυτή δείχνει ότι ακόμη και τα πιο σπάνια supercars δεν αποτελούν πάντα σίγουρη επένδυση. Αν και ορισμένες Senna GTR έχουν πωληθεί σε υψηλότερες τιμές, κάποιες άλλες έχουν αλλάξει χέρια με σημαντική απώλεια αξίας, επιβεβαιώνοντας πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η αγορά των συλλεκτικών αυτοκινήτων.

