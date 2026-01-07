Μπριζίτ Μπαρντό: Ο σύζυγός της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της σταρ του κινηματογράφου

Η Μπριζίτ Μπαρντό παρευρίσκεται σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, στις 15 Απριλίου 1992, διαμαρτυρόμενη για τη βαρβαρότητα κατά των ζώων στην Ευρώπη

Η θρύλος του σινεμά Μπριζίτ Μπαρντό, η κηδεία της οποίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Σεν-Τροπέ στην Γαλλία, πέθανε από καρκίνο, όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της στο εβδομαδιαίο περιοδικό Paris Match.

Είδωλο του κινηματογράφου, τον οποίο εγκατέλειψε για να γίνει φανατική υπέρμαχος των ζώων, η Μπε-Μπε «άντεξε πολύ καλά δύο εγχειρήσεις στις οποίες είχε υποβληθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τον καρκίνο», δήλωσε ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε χθες στον ιστότοπο του Paris Match.

Ο Μπερνάρ ντ' Ορμάλ δεν διευκρίνισε από τι είδους καρκίνο υπέφερε η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Η πρώην ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε νοσηλευθεί δύο φορές το φθινόπωρο χωρίς να έχουν αναφερθεί τότε λεπτομέρειες για τους λόγους νοσηλείας. Το 1980, όμως, είχε παρουσιάσει καρκίνο στο στήθος.

«Ήθελε πάντοτε οπωσδήποτε να επιστρέψει στη Μαντράγκ», τη διάσημη έπαυλή της στο Σαν Τροπέ, στο γαλλικό διαμέρισμα Βαρ, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή, πρόσθεσε ο σύζυγός της. «Και εκεί, ήταν πιο πολύπλοκο, κυρίως λόγω των πόνων στην πλάτη που δεν περνούσαν, αυτό την έκανε να υποφέρει, την εξαντλούσε. Ήταν άβολα, ακόμη κι όταν ήταν κλινήρης».

«Ωστόσο είχε συνείδηση και ανησυχούσε για την τύχη των ζώων μέχρι το τέλος», πρόσθεσε ο σύζυγός της.

Στη συνέντευξή του στο Paris Match, ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ διευκρίνισε επίσης για ποιο λόγο η Μπριζίτ Μπαρντό ετάφη στο ναυτικό κοιμητήριο του Σεν-Τροπέ, ενώ συχνά είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στη Λα Μαντράγκ.

«Πριν από μερικά χρόνια, συνειδητοποίησε ότι [αυτό] δεν θα ήταν διαχειρίσιμο από τον Δήμο…. Φανταστείτε τις πομπές των τουριστών που θα σχηματίζονταν στο στενό μονοπάτι δίπλα στη θάλασσα (…) Η Μπριζίτ … αποδέχθηκε τότε την ιδέα να ταφεί στον τάφο όπου βρίσκονται οι γονείς της, τους οποίους λάτρευε, στο ναυτικό κοιμητήριο», εξήγησε ο ντ’ Ορμάλ.