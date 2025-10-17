Εξιτήριο έλαβε η Μπριζίτ Μπαρντό: Αναρρώνει στο σπίτι της μετά το χειρουργείο

Η θρυλική ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, 91 ετών σήμερα, αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ της νότιας Γαλλίας, αφού υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση ήσσονος σημασίας, ανέφερε το γραφείο της σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο την Παρασκευή (17/10).

Η επέμβαση ήταν επιτυχής, ανέφερε.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι της.

Η μάχη για την υγεία της

Η «Ξανθιά Αφροδίτη» της 7ης Τέχνης περνά τα τελευταία χρόνια μία ήρεμη ζωή στη La Madrague, στο Σεν Τροπέ. Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια (π.χ. αναπνευστικά το 2023, κινητικά προβλήματα, ενώ, έχει ιστορικό καρκίνου του μαστού).

Παρά τα προβλήματα υγείας, διατηρεί μία έντονη πνευματική και συναισθηματική παρουσία, ιδιαίτερα μέσω του έργου και της προσφοράς για την προστασία των ζώων και της πρόσφατης συγγραφικής της δραστηριότητας.

Σε μία κίνηση που αναδεικνύει τη δύναμη της ψυχής της και το άσβεστο πάθος για τη ζωή, την 1η Οκτωβρίου κυκλοφόρησε ένα νέο προσωπικό έργο, ένα είδος ημερολογίου ζωής, το BBcédaire, γεμάτο σκέψεις για τη ζωή, τον έρωτα και τη φύση.

Στο βιβλίο, υπάρχουν αναφορές σε ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή της, όπως ο Ζαν – Πολ Μπελμοντό, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «υπέροχο και θαρραλέο», ο Αλέν Ντελόν, για τον οποίο λέει ότι ενσάρκωνε «το καλύτερο και το χειρότερο», ενώ, ασκεί κριτική για τη σύγχρονη Γαλλία, την οποία βλέπει ως «υποτακτική, άρρωστη και κατεστραμμένη».

Επιπλέον, εκφράζει παράπονα για την αλλαγή του αγαπημένου της Σεν Τροπέ, που έχει μετατραπεί –όπως επισημαίνει– σε πόλη δισεκατομμυριούχων.

Η Μπαρντό έγινε διάσημη τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 για την ερμηνείες της σε ταινίες όπως το «Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Εγκατέλειψε όμως την υποκριτική τη δεκαετία του ’70, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Σεν Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας και αφιερώθηκε στη φροντίδα των ζώων, μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

