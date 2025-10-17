Εξιτήριο έλαβε η Μπριζίτ Μπαρντό: Αναρρώνει στο σπίτι της μετά το χειρουργείο

Η θρυλική ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν.

Newsbomb

Εξιτήριο έλαβε η Μπριζίτ Μπαρντό: Αναρρώνει στο σπίτι της μετά το χειρουργείο
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η θρυλική ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, 91 ετών σήμερα, αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ της νότιας Γαλλίας, αφού υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση ήσσονος σημασίας, ανέφερε το γραφείο της σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο την Παρασκευή (17/10).

Η επέμβαση ήταν επιτυχής, ανέφερε.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι της.

Η μάχη για την υγεία της

Η «Ξανθιά Αφροδίτη» της 7ης Τέχνης περνά τα τελευταία χρόνια μία ήρεμη ζωή στη La Madrague, στο Σεν Τροπέ. Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια (π.χ. αναπνευστικά το 2023, κινητικά προβλήματα, ενώ, έχει ιστορικό καρκίνου του μαστού).

Παρά τα προβλήματα υγείας, διατηρεί μία έντονη πνευματική και συναισθηματική παρουσία, ιδιαίτερα μέσω του έργου και της προσφοράς για την προστασία των ζώων και της πρόσφατης συγγραφικής της δραστηριότητας.

Σε μία κίνηση που αναδεικνύει τη δύναμη της ψυχής της και το άσβεστο πάθος για τη ζωή, την 1η Οκτωβρίου κυκλοφόρησε ένα νέο προσωπικό έργο, ένα είδος ημερολογίου ζωής, το BBcédaire, γεμάτο σκέψεις για τη ζωή, τον έρωτα και τη φύση.

Στο βιβλίο, υπάρχουν αναφορές σε ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή της, όπως ο Ζαν – Πολ Μπελμοντό, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «υπέροχο και θαρραλέο», ο Αλέν Ντελόν, για τον οποίο λέει ότι ενσάρκωνε «το καλύτερο και το χειρότερο», ενώ, ασκεί κριτική για τη σύγχρονη Γαλλία, την οποία βλέπει ως «υποτακτική, άρρωστη και κατεστραμμένη».

Επιπλέον, εκφράζει παράπονα για την αλλαγή του αγαπημένου της Σεν Τροπέ, που έχει μετατραπεί –όπως επισημαίνει– σε πόλη δισεκατομμυριούχων.

Η Μπαρντό έγινε διάσημη τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 για την ερμηνείες της σε ταινίες όπως το «Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Εγκατέλειψε όμως την υποκριτική τη δεκαετία του ’70, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Σεν Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας και αφιερώθηκε στη φροντίδα των ζώων, μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απόπειρα απόδρασης αυτή την ώρα στις φυλακές Μαλανδρίνου

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας από γυναίκα– Κατανάλωσε χάπια και έπεσε από παράθυρο νοσοκομείου

20:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δικαστική απόφαση για «απαράδεκτη συμπεριφορά» της ΕΟΚ και δικαίωση Σκουρτόπουλου

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τι είπε η σύντροφος του ανιψιού στην ανακρίτρια - Πού ήταν τη στιγμή της δολοφονίας

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό την Κυριακή το κέντρο της Αθήνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

20:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Μπενίτεθ πάει σε φιναλίστ του Champions League!»

20:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αλλαγή στη λίστα της UEFA – Εκτός ο τραυματίας Ντέσερς, μπήκε ο Πάντοβιτς

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 3χρονο κορίτσι μπόρεσε να ακούσει ξανά χάρη σε πρωτοποριακή θεραπεία

20:19ΕΛΛΑΔΑ

«Είσαι επικίνδυνος» - Απαγόρευσαν την είσοδο στην Τουρκία στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη

20:16ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Το κρίσιμο ματς στην Κωνσταντινούπολη

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας εν όψει της γιορτής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μαθήτρια αποκάλυψε κακοποίηση από τον πατέρα της - Έσβηνε τσιγάρα στο σώμα της

20:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Αθώος» δήλωσε ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ - Κατηγορείται για κακή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Κροκοδείλια δάκρυα» του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κατεχάκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο λόγω εργασιών

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο στα Χανιά: 3χρονο αγόρι παρασύρθηκε από όχημα - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η δωδεκάδα του Αταμάν

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα: Καραμπόλα 3 οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της Ποσειδώνος - Αυξημένη κίνηση

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Από την καταστροφή, στις ευχαριστίες: Τι συνέβη στις προηγούμενες συναντήσεις Τραμπ – Ζελένσκι

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροφική δηλητηρίαση σε εστιατόριο της Ναυπάκτου: Το τζατζίκι «έστειλε» στο νοσοκομείο δύο άτομα με σοβαρά συμπτώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απόπειρα απόδρασης αυτή την ώρα στις φυλακές Μαλανδρίνου

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μαθήτρια αποκάλυψε κακοποίηση από τον πατέρα της - Έσβηνε τσιγάρα στο σώμα της

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Επί πέντε ώρες κατέθετε ο ανιψιός - Υπέδειξε άνδρα αλβανικής καταγωγής ως δράστη

19:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία προ των πυλών - Θα επηρεάσει και την Αττική - Τέσσερις γυναίκες μετεωρολόγοι προειδοποιούν

20:19ΕΛΛΑΔΑ

«Είσαι επικίνδυνος» - Απαγόρευσαν την είσοδο στην Τουρκία στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη

19:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αφίδνες: Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο οδηγός του τζιπ – Ελιγμός θανάτου στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Έτρεχε σε αγώνες ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στις Αφίδνες - Εντοπίστηκε υψηλό ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τι είπε η σύντροφος του ανιψιού στην ανακρίτρια - Πού ήταν τη στιγμή της δολοφονίας

19:29ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Στο Λευκό Οίκο ξανά ο Ζελένσκι - Τραμπ: Και ο Πούτιν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος - Ζελένσκι: Έτοιμος για οποιαδήποτε συνάντηση, διμερή ή τριμερή - Live εικόνα

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας από γυναίκα– Κατανάλωσε χάπια και έπεσε από παράθυρο νοσοκομείου

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

15:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Λούκα Βιλντόζα: Σοκάρει η κατάθεση της διασώστριας - «Με έπιασε από τον λαιμό και με σήκωσε»

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ