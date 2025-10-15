Politico: «Ο Μακρόν παραδέχεται τελικά ότι ίσως έκανε λάθος στις συντάξεις»

Για να σώσει την τελευταία του κυβέρνηση από τη βραχύβια μοίρα της προηγούμενης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έπρεπε να κάνει κάτι που κανένας πολιτικός δεν θέλει ποτέ να κάνει: Να παραδεχτεί ότι μπορεί να έκανε λάθος. Σε μια εκπληκτική στροφή σε μια ακόμη ημέρα έντονου δράματος στη γαλλική πολιτική, ο Μακρόν φάνηκε χθες (14/10) να δίνει σιωπηρή έγκριση στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον πρωθυπουργό που επέλεξε προσωπικά, να παγώσει έναν αντιδημοφιλή νόμο που αύξανε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα που με τους 69 βουλευτές του κατέχει την ισορροπία δυνάμεων στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα επιδιώξει να απομακρύνει τον Λεκρνί και την κυβέρνησή του από το αξίωμα μετά την ανακοίνωση, η οποία έγινε κατά την πρώτη ομιλία του πρωθυπουργού στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, το κόμμα θα συνεχίσει να απειλεί με πρόταση μομφής μέχρι να δει «τα λόγια να μετατρέπονται σε πράξεις», δήλωσε ο ηγέτης των Σοσιαλιστών στο κοινοβούλιο, Μπορίς Βαλό.

Με τα περισσότερα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορκίζονται ότι θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν τον Λεκορνί, η απόφαση των Σοσιαλιστών δίνει στην κυβέρνηση λίγο χώρο να αναπνεύσει μετά από μια από τις πιο ταραγμένες πολιτικές περιόδους στη σύγχρονη γαλλική ιστορία.

Το πρώτο υπουργικό συμβούλιο του Λεκορνί διήρκεσε μόλις 14 ώρες και η παραίτησή του ώθησε τη Γαλλία σε μια σπείρα πολιτικού χάους που συγκλόνισε τις χρηματοπιστωτικές αγορές που ανησύχησαν οτι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης ήταν τόσο ακυβέρνητη που δεν θα μπορούσε να κάνει τις περικοπές δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι απαραίτητες για να περιορίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού που προβλέπεται να φτάσει το 5,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος φέτος.

Ο Μακρόν επαναδιόρισε τον Λεκορνί ως επικεφαλής της κυβέρνησης την Παρασκευή και έκανε μια δεύτερη προσπάθεια να διορίσει υπουργικό συμβούλιο την Κυριακή. Αν και η νομοθεσία για τις συντάξεις έχει αρχίσει να θεωρείται ως καθοριστική πολιτική της δεύτερης θητείας του Μακρόν στην εξουσία, ο Λεκορνί δήλωσε ότι το πάγωμα παρουσίασε μια «ευκαιρία» για τη Γαλλία να επανεξετάσει το αμφιλεγόμενο ζήτημα της μεταρρύθμισης των συντάξεων.

«Η συζήτηση για το ζήτημα των συντάξεων δεν είναι απλώς μια οικονομική εξίσωση. Είναι ένα ουσιαστικό μέρος του κοινωνικού μας συμβολαίου. Και αυτό το συμβόλαιο, επίσης, χρειάζεται αναθεώρηση», δήλωσε ο Λεκόρνου στους νομοθέτες. Ο πρωθυπουργός επέμεινε επίσης ότι μια τέτοια αναστολή πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς εξοικονομήσεις για τον περιορισμό των υπερβολικών δημόσιων δαπανών.

Ο Λεκορνί εκτίμησε ότι το πάγωμα θα κοστίσει στο γαλλικό δημόσιο 400 εκατομμύρια ευρώ το 2026. Η κυβέρνησή του νωρίτερα την Τρίτη πρότεινε έναν προϋπολογισμό που στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων 31 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Λεκορνί με ανακούφιση που τα νέα δεν ήταν χειρότερα. Το κόστος δανεισμού του 10ετούς ομολόγου αναφοράς της κυβέρνησης μειώθηκε κατά 0,07 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,40%, το χαμηλότερο επίπεδο σε διάστημα άνω του ενός μήνα. Με τον ίδιο τρόπο, η διαφορά μεταξύ αυτής και της συγκρίσιμης απόδοσης των γερμανικών ομολόγων - μια ένδειξη για τα σχετικά προφίλ κινδύνου των δύο χωρών - μειώθηκε σε 0,80 ποσοστιαίες μονάδες, το λιγότερο σε τρεις εβδομάδες. Ο δείκτης αναφοράς CAC40 της χρηματιστηριακής αγοράς υποχώρησε κατά 0,2%, αλλά παρέμεινε μια από τις αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη την Τρίτη.

Ωστόσο, το πάγωμα της μεταρρύθμισης στις συντάξεις θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγματα στον ήδη εύθραυστο μειοψηφικό συνασπισμό της κυβέρνησης Ο Μπρινό Ρεταγιό, επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών δήλωσε ότι «η αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων και η σιωπή του πρωθυπουργού για τη μετανάστευση αποδεικνύουν ότι αυτή η κυβέρνηση κρατείται όμηρος των Σοσιαλιστών».

Και η ομάδα του Λεκορνί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μομφής καθώς οι νομοθέτες ξεκινούν το επίπονο έργο της ψήφισης ενός προϋπολογισμού. Σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, θα είναι η τέταρτη που θα καταρρεύσει σε λιγότερο από ένα χρόνο, αυξάνοντας δραματικά την πιθανότητα διάλυσης του κοινοβουλίου από τον Mακρόν για να σπάσει το αδιέξοδο.

Δύο προτάσεις μομφής - η μία που υποβλήθηκε από μια ομάδα ακροαριστερών, Πράσινων και αριστερών νομοθετών, η άλλη από την ακροδεξιά - κατά της κυβέρνησης Λεκορνί θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη. Πιθανότατα θα αποτύχουν, εκτός εάν μεγάλος αριθμός Σοσιαλιστών αποσχιστούν από την επίσημη γραμμή.

Διαβάστε επίσης