Γαλλία: Ο Λεκορνί παίρνει πίσω την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης

«Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπάστιαν Λεκορνί στην ομιλία του στην κατάμεστη Γαλλική Εθνοσυνέλευση για τη γενική πολιτική της κυβέρνησης.

«Δεν θα υπάρξει αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028», δεσμεύθηκε, απαντώντας στο κύριο αίτημα που του υπέβαλε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, υπό την πρόταση δυσπιστίας.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός αναστέλλει όχι μόνο την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, κατά ένα έτος από την 1η Ιανουαρίου 2027, αλλά και την παράταση της περιόδου καταβολής εισφορών για τους περισσότερους εργαζόμενους.

Κατά την ομιλία του, ο Λεκορνί κατέστησε σαφές πως δεν θα είναι ο πρωθυπουργός της ολίσθησης των δημόσιων λογαριασμών.

Ο προκάτοχός του υπολόγιζε σε εξοικονόμηση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου προτείνει εξοικονόμηση 35 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ένα πλαίσιο επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών.

Το έλλειμμα «πρέπει να είναι μικρότερο από 5% του ΑΕΠ» στον προϋπολογισμό, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του: Θα κυβερνήσει χωρίς να χρησιμοποιήσει το Άρθρο 49.3 του Συντάγματος. «Αυτό αποτελεί αναμφισβήτητα μια ρήξη [...] για την αποκατάσταση του νοήματος στην πολιτική», υποστήριξε ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου στους βουλευτές.

«Η δημοκρατική νομιμότητα είναι μια δημοκρατία στην οποία το Κοινοβούλιο έχει πολιτικό ρόλο», εξήγησε ο Μισέλ Ντεμπρέ, ο πατέρας του Συντάγματός μας. [...] Η κυβέρνηση παρουσιάζει τον προϋπολογισμό που θεωρεί επιθυμητό. Το Κοινοβούλιο τον εξετάζει, τον συζητά και τον τροποποιεί. Αυτή είναι η ελευθερία του. Και χωρίς το Άρθρο 49.3, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, το Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο. Αυτή είναι η ευθύνη του». Για τον Πρωθυπουργό, η αντιπολίτευση «δεν έχει πλέον πρόσχημα για κατάθεση πρότασης μομφής» κατά της κυβέρνησής του.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος αποκάλυψε τους υπουργούς που απαρτίζουν την κυβέρνησή του την Κυριακή, διαβεβαίωσε την Εθνοσυνέλευση ότι η τελευταία «ενσαρκώνει την ανανέωση με την είσοδο μερικών από τους πιο ικανούς εμπειρογνώμονες στη χώρα μας».

Παρά τον επαναδιορισμό πολλών πρώην υπουργών του περιβάλλοντος Μακρόν και της δεξιάς πτέρυγας, οκτώ υπουργοί είναι προσωπικότητες από την κοινωνία των πολιτών.

«Θα υπηρετήσουν τη χώρα με μια νέα γενιά βουλευτών που μοιράζονται την επιθυμία να προχωρήσουν μπροστά», υπόσχεται ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ο οποίος θέτει έναν όρο: «Να διατηρηθεί η κυβέρνηση όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις θεμιτές διαφορές που εκφράζονται μέσω των πολιτικών κομμάτων».

Συνέδριο για τις συντάξεις τις επόμενες εβδομάδες

Για να οικοδομήσουν από κοινού τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο Σεμπάστιαν Λεκορνί ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας «διάσκεψης για τις συντάξεις» η οποία θα έχει «χρόνο να αποφασίσει πριν από τις προεδρικές εκλογές».

Στόχος της θα είναι να αμφισβητήσει ολόκληρη τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού συστήματος, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους.

Θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με «κρίσιμα» θέματα όπως η ελκυστικότητα ορισμένων βασικών επαγγελμάτων, η επίπονη εργασία, η φθορά στην εργασία και οι μακροχρόνιες σταδιοδρομίες. «Εάν η διάσκεψη ολοκληρωθεί, η κυβέρνηση θα μεταφέρει τη συμφωνία σε νόμο και το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει».

Εάν κανείς δεν μπορεί να συμφωνήσει, τότε «θα εναπόκειται στους υποψηφίους για την προεδρία να υποβάλουν τις προτάσεις τους» επί του θέματος.

Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου λέει ότι ηγείται μιας «κυβέρνησης αποστολής» ενόψει της «έκτακτης ανάγκης»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Σεμπαστιάν Λεκόρνυ δήλωσε ότι είχε προτείνει μια «κυβέρνηση αποστολής». «Δεν σας έχω παρουσιάσει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. Είναι μια κυβέρνηση αποστολής», εξήγησε.

«Το επείγον είναι να αποκαταστήσουμε το νόημα στην πολιτική, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην πολιτική, να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις όλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αντιπολίτευσης», συνέχισε.

Ο Λεκορνί εξήγησε ότι αυτή η απόφαση θα κοστίσει στη Γαλλία 400 εκατομμύρια ευρώ το 2026.

Νίκη για το Σοσιαλιστικό Κόμμα

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε θέσει την αναστολή της μεταρρύθμισης ως προϋπόθεση για την αποφυγή πρότασης μομφής.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι «μια πρώτη νίκη», καλωσορίζει ο Φαμπιέν Ρουσέλ, ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος.

