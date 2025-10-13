Λεκορνί: Η νέα κυβέρνηση «διορίστηκε για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό» στη Γαλλία

Γιάννης Φιλιππάκος

O Σεμπαστιάν Λεκορνί

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, διορίζοντας εκ νέου υπουργό Οικονομικών τον Ρολάν Λεσκίρ, στενό συνεργάτη του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παρουσίασε τη νέα του ομάδα ως μια «κυβέρνηση με αποστολή να δώσει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος της χρονιάς».

«Μόνο ένα πράγμα μετράει: το συμφέρον της χώρας», δήλωσε ο Λεκορνί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ευχαριστώντας τους υπουργούς «που δεσμεύονται σε αυτή την κυβέρνηση με απόλυτη ελευθερία, πέρα από προσωπικά και κομματικά συμφέροντα».

Στη νέα κυβέρνηση, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών, και το υπουργείο των Ενόπλων Δυνάμεων επιστρέφει στην απερχόμενη υπουργό Εργασίας Κατρίν Βοτρέν.

Η τελευταία κυβέρνηση του Λεκορνί είχε διάρκεια μόλις 14 ωρών. Ο Λεσκίρ αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δέχεται έντονες πιέσεις να καταρτίσει και να επιτύχει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026 μέσα σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

