Παρουσία και του Μακρόν η Σύνοδος για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στα κεντρικά των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί τη Δευτέρα 13 τους μηνός στην Αίγυπτο για να υπογραμμίσει την "υποστήριξή του στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα" μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.

Ο Μακρόν θα συζητήσει, με την ευκαιρία αυτή, "με τους εταίρους του για τα επόμενα στάδια της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου", εξήγησε η γαλλική προεδρία, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προβλέπει επίσης να μεταβεί στην Αίγυπτο.

Το σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Τραμπ και με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, στοχεύει στην καθιέρωση μόνιμης εκεχειρίας, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στην αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Μακρόν θα επαναλάβει επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών ως βάση για διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και ανοικοδόμηση στην περιοχή, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Προεδρία Τραμπ και Σίσι στη Σύνοδο

Νωρίτερα σήμερα ανακοινώθηκε ότι η Αίγυπτος σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, βάσει ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Της Συνόδου, που θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, Σαρμ ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε το Σάββατο (11/10) το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη τα σχέδια για τη Σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση. Δεν δόθηκαν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη Σύνοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

