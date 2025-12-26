Καρδίτσα: Λεωφορείο από την Κοζάνη συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Το αυτοκίνητο υπέστη σημαντική ζημιά από τη σύγκρουση με το λεωφορείο.

Πλαγιομετωπική σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου ΚΤΕΛ, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κοζάνη-Αθήνα, και Ι.Χ. αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) έξω από το Μουζάκι Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το kozan.gr, από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ενώ όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ το ΚΤΕΛ μερίμνησε για τη μεταφορά των επιβατών με άλλο λεωφορείο, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Οι επιβάτες αναχώρησαν εκ νέου και έφτασαν στον τελικό τους προορισμό περίπου στις 17:00.

Διαβάστε επίσης