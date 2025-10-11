Γάζα: Πάνω από μισό εκατομμύριο εκτοπισμένοι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του θύλακα

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στη Χαμάς

Γάζα: Πάνω από μισό εκατομμύριο εκτοπισμένοι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του θύλακα

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν προς τον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας στις 11 Οκτωβρίου 2025, μετά την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. 

REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Η Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε το Σάββατο (11/10) πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, μία ημέρα πριν, στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας πως περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, παραμένουν επικίνδυνες και κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.

