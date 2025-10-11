Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα και κηρύττει επιστρατεύση: Φόβοι για νέο εμφύλιο πόλεμο στη Γάζα

Φωτ. Αρχείου - Ένοπλοι φρουρούν την κηδεία του Μαρουάν Ισσά, αναπληρωτή στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Φεβρουαρίου 2025.

Περίπου 7 χιλιάδες μαχητές βγάζει στους δρόμους της Λωρίδας της Γάζας η Χαμάς με σκοπό να ανακτήσει τον έλεγχο των περιοχών που εκκένωσαν πρόσφατα οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF), μετά τη συμφωνία της οργάνωσης με το Τελ Αβίβ για την έναρξη του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Η οργάνωση διόρισε πέντε νέους κυβερνήτες, όλους με στρατιωτικό παρελθόν, ορισμένοι από τους οποίους διοικούσαν προηγουμένως ταξιαρχίες στον ένοπλο βραχίονα της οργάνωσης για την επίβλεψη των επιχειρήσεων, αναφέρουν τοπικές πηγές.

Η διαταγή κινητοποίησης εκδόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων με το εξής περιεχόμενο: «Κηρύσσουμε γενική κινητοποίηση σε ανταπόκριση στο κάλεσμα του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες του Ισραήλ. Πρέπει να παρουσιαστείτε εντός 24 ωρών στις καθορισμένες θέσεις σας χρησιμοποιώντας τους επίσημους κωδικούς σας».

Ισραηλινά άρματα μάχης στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας στις 11 Οκτωβρίου 2025, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. AP/Ariel Schalit

Αναφορές από τη Γάζα υποδηλώνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές, μερικοί φορώντας πολιτικά ρούχα και άλλοι τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.

Η κινητοποίηση της Χαμάς ήταν ευρέως αναμενόμενη εν μέσω της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ένα βασικό ζήτημα που θα μπορούσε να περιπλέξει την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο απαιτεί την αποστράτευση της οργάνωσης.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές για την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας, αλλά δήλωσε στο BBC: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα, υπάρχουν για να αντισταθούν στην κατοχή και θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η κατοχή».

«Δεν πρόκειται να αφοπλιστούμε»

Παράλληλα, ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, είναι "εκτός συζήτησης", δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

"Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη", δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Ένας συνταξιούχος Παλαιστίνιος αξιωματικός ασφαλείας, ο οποίος υπηρέτησε για χρόνια στην Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα, δήλωσε ότι φοβάται ότι η περιοχή οδεύει προς έναν νέο κύκλο εσωτερικής αιματοχυσίας.

«Η Χαμάς δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα όπλα και η βία είναι τα μόνα μέσα για να διατηρήσει ζωντανό το κίνημά της», δήλωσε στο BBC.

«Η Γάζα είναι γεμάτη από όπλα. Οι λεηλατητές έχουν κλέψει χιλιάδες όπλα και πυρομαχικά από τα αποθέματα της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ ορισμένες ομάδες έχουν λάβει προμήθειες ακόμη και από το Ισραήλ.

Αυτή είναι η τέλεια συνταγή για εμφύλιο πόλεμο: όπλα, απογοήτευση, χάος και ένα κίνημα που προσπαθεί απεγνωσμένα να επανακτήσει τον έλεγχο ενός καταρρακωμένου και εξαντλημένου πληθυσμού».

Ο Khalil Abu Shammala, εμπειρογνώμονας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζει στη Γάζα, δήλωσε ότι μένει να δούμε αν η Χαμάς θα δεχτεί να παραδώσει τον έλεγχο της περιοχής ή θα προσπαθήσει να εμποδίσει την εφαρμογή του σχεδίου.

Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στην πόλη της Γάζας, στον βόρειο τομέα του θύλακα, στις 11 Οκτωβρίου 2025. Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ. AP/Jehad Alshrafi

«Αναμφίβολα, υπάρχει ευρέως διαδεδομένος φόβος μεταξύ πολλών κατοίκων της Γάζας για πιθανές εσωτερικές συγκρούσεις, δεδομένων των πολλών συνθηκών που θα μπορούσαν να τις πυροδοτήσουν», είπε.

Ανέφερε ότι η Χαμάς αναγκάστηκε να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο λόγω της έντονης πίεσης που δέχτηκε.

«Πιστεύω ότι οι συνεχείς προσπάθειές της να διατηρήσει την επιρροή της με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής της σε θέματα ασφάλειας, θα μπορούσαν τελικά να θέσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία και να βυθίσουν τους κατοίκους της Γάζας σε ακόμη μεγαλύτερο πόνο», είπε.

Αυτές οι εξελίξεις μετά την κατάπαυση του πυρός έχουν προκαλέσει βαθιά ανησυχία στους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι έχουν ήδη εξαντληθεί από δύο χρόνια καταστροφικών συγκρούσεων.

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο επέστρεψαν στο βόρειο τομέα της Λωρίδας

Η Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε το Σάββατο (11/10) πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, μία ημέρα πριν, στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Εκτοπισμένο αγόρι κουβαλά μια ξύλινη σανίδα στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο οδό al-Jalaa στην πόλη της Γάζας, στις 11 Οκτωβρίου 2025, μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. AP/Abdel Kareem Hana

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας πως περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, παραμένουν επικίνδυνες και κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.

*Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης