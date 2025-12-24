Φορολοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε τα 100.000 ευρώ της μεγάλης ετήσια κλήρωσης

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια κλήρωση της φορολοταρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Γιάννης Φιλιππάκος

Λεφτά, χρήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η ετήσια κλήρωση της φορολοταρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, ανέδειξε 12 μεγάλους νικητές, οι οποίοι θα λάβουν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Τα ποσά αυτά είναι πλήρως αφορολόγητα και ακατάσχετα, χωρίς να υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση.

Παράλληλα, μοιράστηκαν και μικρότερα έπαθλα των 1.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από αδιάθετα ποσά προηγούμενων μηνιαίων κληρώσεων.

Πώς ενημερώνονται οι νικητές

Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr) βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών.

Επιπρόσθετα, η Αρχή θα αποστείλει προσωπική ενημέρωση τόσο μέσω μηνύματος στη θυρίδα του myAADE όσο και με email. Η πίστωση των επάθλων θα πραγματοποιηθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι πολίτες στο myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία».

Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν καταχωρίσει λογαριασμό πληρωμών διαθέτουν προθεσμία τριών μηνών για να προβούν στη σχετική δήλωση και να εισπράξουν το έπαθλό τους.

Ακολουθεί, ο κατάλογος με τους τυχερούς λαχνούς της ΕΤΗΣΙΑΣ κλήρωσης του 2025.

Πώς συμμετέχουν οι πολίτες στη φορολοταρία

Η συμμετοχή στην κλήρωση της φορολοταρίας είναι αυτόματη για όλους τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές στις καθημερινές συναλλαγές τους. Κάθε αξία αποδείξεων που συγκεντρώνει ένας πολίτης, τον καθιστά επιλέξιμο για συμμετοχή στις μηνιαίες και την ετήσια κλήρωση.

Το σύστημα της φορολοταρίας στοχεύει στην ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να επιλέγουν τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε αγορά αγαθών ή υπηρεσιών.

Όσο περισσότερες αποδείξεις συγκεντρώνει κάποιος, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες συμμετοχής του στις κληρώσεις.

Από την ετήσια κλήρωση εξαιρούνται αυτόματα όσοι πολίτες έχουν κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες κληρώσεις της φορολοταρίας. Η εξαίρεση αυτή διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή διανομή των επάθλων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Για να είναι κάποιος επιλέξιμος, πρέπει να έχει ενεργό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Οι πολίτες έχουν δικαίωμα πάντως να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων ή και να αποποιηθούν τα έπαθλα που κέρδισαν σε συγκεκριμένη κλήρωση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της ΑΑΔΕ (dafe@aade.gr), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του μητρώου τους (ΑΦΜ - Ονοματεπώνυμο - Πατρώνυμο - Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ή Διαβατηρίου - Ημερομηνία γέννησης).

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς στην ΕΤΗΣΙΑ κλήρωση του 2025

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε τα 100.000 ευρώ της μεγάλης ετήσια κλήρωσης

ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

ΕΡΓΑΣΙΑ

Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα την περίοδο των εορτών

ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επεκτείνεται η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου οι επιταγές των 25 ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ

Κυρώσεις από ΗΠΑ σε πέντε Ευρωπαίους για τη ρύθμιση του διαδικτύου – Ανάμεσά τους και ο πρώην επίτροπος Μπρετόν – Σφοδρές αντιδράσεις από Γαλλία

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί ο αστυνομικός και ο ύποπτος της επίθεσης

ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Λαχτάρα για 164 επιβάτες - Αναγκαστική προσγείωση Airbus A320 της Vueling λόγω τεχνικού προβλήματος

ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κάουνας

ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση συναγερμού το Λος Άντζελες: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» απειλεί με πλημμύρες – Εντολές εκκένωσης σε αρκετές περιοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Με ιστορικό ρεκόρ έκλεισε ο S&P 500

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος για Σύλβα Ακρίτα: Η μνήμη της θα μας εμπνέει στους αγώνες μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για Σύλβα Ακρίτα: Δε συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση

ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προεδρία για την αεροπορική τραγωδία: Να αποφεύγονται φήμες και θεωρίες συνωμοσίας

ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος με κοκαΐνη, κάνναβη και όπλο

ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η στιγμή που η συνέντευξη του Φιντάν τερματίστηκε ξαφνικά πριν ολοκληρωθεί - Βίντεο

ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: Φωτιά μετά από έκρηξη σε γηροκομείο - Παγιδεύτηκαν ηλικιωμένοι

WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Ποιος ήταν ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ

ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης – Δείτε βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός ήρωας από την Κρήτη συγκινεί και στέλνει μηνύματα ζωής

WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επεκτείνεται η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 39 εκατομμύρια ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Εκατοντάδες βικτωριανά παπούτσια ξεβράστηκαν σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ρίχνουν στη μάχη το ιππικό - Γιατί χρησιμοποιούν άλογα στις πολεμικές επιχειρήσεις

ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε τα 100.000 ευρώ της μεγάλης ετήσια κλήρωσης

ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Φόβος και τρόμος για τους παραβάτες αλλά και για τα... παράνομα ζευγαράκια

ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «1474017» στο Netflix – Οι μυστικοί κωδικοί της πλατφόρμας

