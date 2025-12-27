Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

Προς μια εντυπωσιακή ανατροπή βαδίζει ο καιρός στην Ελλάδα. Ένα ισχυρό αντικυκλωνικό σύστημα στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη ενισχύεται και ωθεί θερμότερες αέριες μάζες προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Για τα βουνά της Πίνδου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας προδιαγράφεται ένα Σαββατοκύριακο με καλό καιρό, καθαρή ατμόσφαιρα και υψηλότερες από τις συνήθεις τιμές για την εποχή. Στα πεδινά όμως, ειδικά σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές, δεν αποκλείονται ομίχλες και φαινόμενα θερμοκρασιακής αναστροφής.

Την ώρα που ο Βορράς «ζεσταίνεται», ο καιρός στρέφει την προσοχή του προς τον Νότο. Ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, με καταιγίδες και τοπικά έντονες βροχές. Η δυτική και νότια Ελλάδα χρειάζεται προσοχή, καθώς οι ατμοσφαιρικές διαταραχές κατεβαίνουν από την Κεντρική Μεσόγειο και μεταφέρουν έντονη αστάθεια.

Από εκεί και πέρα, τα βλέμματα στρέφονται στην Ευρώπη. Ο ψυχρός «πυρήνας» οργανώνεται ξανά στα ανατολικά τμήματα της ηπείρου και η ψυχρή μάζα απειλεί να κινηθεί νοτιότερα. Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, η Ελλάδα θα βρεθεί μπροστά σε νέο κύμα ψύχους στις αρχές του νέου έτους, με σημαντική πτώση θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για χειμωνιάτικο σκηνικό ξανά.

Η εικόνα για την Πρωτοχρονιά παραμένει ακόμη «ανοιχτή». Όμως η Ευρώπη μπαίνει σε έντονα ψυχρή φάση και η χώρα μας δεν φαίνεται να μείνει έξω από τις εξελίξεις.

Η σημερινή πρόγνωση

Για σήμερα Σάββατο, η ΕΜΥ προβλέπει στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 12 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

