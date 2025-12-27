Ιταλία: Σχεδόν 3 μέτρα χιόνι στο θέρετρο Πράτο Νεβόσο - Ρεκόρ για την Ευρώπη

Σχεδόν τα τρία μέτρα έφτασε το χιόνι στο χιονοδρομικό κέντρο Πράτο Νεβόζο, στην Ιταλία, καταρρίπτοντας το φετινό ευρωπαϊκό ρεκόρ.

Το Prato Nevoso, χιονοδρομικό κέντρο στην επαρχία Κούνεο της Ιταλίας, κατέγραψε τις τελευταίες ημέρες χιονόπτωση ρεκόρ, με περίπου 1,5 μέτρο χιονιού να πέφτει μέσα σε μόλις 24 ώρες, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Οι εργασίες αποχιονισμού συνεχίζονταν όλο το 24ωρο καθώς η έντονη χιονόπτωση συνεχιζόταν, ενώ οι σκιέρ απολάμβαναν ασυνήθιστα καλές συνθήκες εν μέσω εορταστικής περιόδου.

Οι εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν μεγάλους σωρούς χιονιού να στοιχίζονται κατά μήκος των δρόμων που οδηγούν στο χιονοδρομικό κέντρο. Οι εγκαταστάσεις του κέντρου είναι επίσης καλυμμένες από χιόνι, δημιουργώντας φαντασμαγορικό σκηνικό για τους λάτρεις του χιονιού, του χειμώνα και του σκι.