Επιζών της σφαγής αυτοκτόνησε δύο χρόνια μετά τον φόνο της συντρόφου του από τη Χαμάς

Ένας επιζών της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου πέθανε, δύο χρόνια αφότου η σύντροφός του δολοφονήθηκε από ένοπλους της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova.

Ο 29χρονος Ρόεϊ Σαλέβ εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τη δεύτερη επέτειο του θανάτου της 27χρονης συντρόφου του, Μαπάλ Άνταμ, η οποία σκοτώθηκε από ενόπλους της Χαμάς κατά την επίθεση στο Nova Festival.

Το ζευγάρι βρισκόταν μαζί με τον φίλο τους, Χίλι Σόλομον, 26 ετών, και χόρευαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ο ήχος ρουκετών κάλυψε τη μουσική και τους ανάγκασε να φύγουν με το αυτοκίνητό τους από τον χώρο του φεστιβάλ. Καθώς οι μαχητές της Χαμάς πλησίαζαν από κάθε κατεύθυνση, οι τρεις τους κρύφτηκαν κάτω από ένα αυτοκίνητο, αλλά εντοπίστηκαν από ένοπλους και δέχθηκαν πολλαπλά πυρά.

«Επτά βασανιστικές ώρες» με δύο σφαίρες στην πλάτη

Ο Σαλέβ είχε περιγράψει ότι περίμενε «επτά βασανιστικές ώρες» με δύο σφαίρες στην πλάτη, ενώ δίπλα του κείτονταν νεκρές η σύντροφός του και ο φίλος του, μέχρι να φτάσει ο ισραηλινός στρατός. Μία εβδομάδα αργότερα, η μητέρα του αυτοκτόνησε. «Μέσα σε μία εβδομάδα, έχασα τρεις από τις πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου», είχε γράψει σε σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων για επιζώντες και οικογένειες του φεστιβάλ.

«Εκείνη η μέρα ήταν η πιο σκοτεινή που έχω ζήσει ποτέ. Τους επόμενους μήνες πάλευα να αντεπεξέλθω. Οι αναμνήσεις και το άγχος με κατέκλυζαν, και ο ύπνος είχε γίνει μακρινή ανάμνηση», είχε δηλώσει.

Δύο χρόνια μετά την τρομακτική επίθεση, ο Σαλέβ βρέθηκε νεκρός μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο, κοντά στην παραλία Πόλεγκ στη Νετάνια του Ισραήλ. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Λίγο πριν βρεθεί το σώμα του, ο Σαλέβ είχε δημοσιεύσει σημείωμα στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας ότι «δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο». «Ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο βαθύ και καυτό πόνο και μαρτύριο στη ζωή μου. Με τρώει από μέσα», είχε γράψει.

