Αξιωματούχος της Χαμάς ευχαριστεί τον Τραμπ για την συμφωνία, αλλά αποδοκιμάζει την επιλογή Μπλερ

Aγόρι στέκεται ανάμεσα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα,

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στην επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με τη Χαμάς.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Sky News, ο Δρ Μπασέμ Νάιμ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, τόνισε ότι χωρίς την προσωπική παρέμβαση του Τραμπ, η εκεχειρία δεν θα ήταν δυνατή. «Δεν πιστεύω ότι θα είχε φτάσει στο τέλος του πολέμου χωρίς την προσωπική παρέμβαση του Προέδρου Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως ευχαριστούν τον Τραμπ για τις προσπάθειες που έκανε ώστε να ασκήσει πίεση στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νετανιάχου, για να σταματήσει τη σφαγή και τη δολοφονία αμάχων.

Παράλληλα, ο Δρ Νάιμ ζήτησε από τον Τραμπ να συνεχίσει να πιέζει τον Νετανιάχου να τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Επισήμανε ότι ο Νετανιάχου έχει ήδη απειλήσει με αναζωπύρωση του πολέμου, αν η συμφωνία δεν τηρηθεί.

Sky News has spoken exclusively with Senior Hamas official Dr Basem Naim.



He tells @SkyYaldaHakim the ceasefire would not have been possible without US President Donald Trump's interference.https://t.co/QU45Gxr1iB



? Sky 501 pic.twitter.com/8RyIQJGyVk — Sky News (@SkyNews) October 10, 2025

Χαμάς: Αντίθετη με τη συμμετοχή Τόνι Μπλερ

Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε έντονη αποδοκιμασία για τα σχέδια να συμμετάσχει ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός, Σερ Τόνι Μπλερ, σε οποιοδήποτε μεταπολεμικό ρόλο στη Γάζα, επικαλούμενος τις κακές μνήμες που έχουν οι Παλαιστίνιοι, οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι από τη συμμετοχή του σε προηγούμενους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. «Όλοι θυμόμαστε την καταστροφή που προκάλεσε στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, καθώς και τους χιλιάδες ή και εκατομμύρια νεκρούς αθώους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, ο Σερ Τόνι Μπλερ θα συμμετείχε σε ένα διεθνές εποπτικό όργανο, που θα ήταν υπεύθυνο για τη διοίκηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, υπό την έγκριση του Νετανιάχου. Το όργανο αυτό θα διαχειριζόταν τις καθημερινές υποθέσεις μέσω Παλαιστινίων τεχνοκρατών και θα είχε τον κύριο ρόλο στην κατεύθυνση της ανοικοδόμησης στη Γάζα.

Παράλληλα, ο Δρ Νάιμ σημείωσε ότι η Χαμάς είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει για τη δημιουργία μιας παλαιστινιακής διοικητικής αρχής μετά τον πόλεμο, αλλά θα παραμείνει «στο πεδίο», διατηρώντας επιρροή και παρουσία.

Διαβάστε επίσης