Σε ισχύ η συμφωνία για τη Γάζα: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν, αλλά ο Νετανιάχου προειδοποιεί

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής προς τη βόρεια Γάζα, μετά την ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός -όπως προβλέπει μεταξύ άλλων το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ- έχει τεθεί σε ισχύ, μετά από δύο χρόνια αιματοχυσίας.

Η έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 οδήγησε περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Έκτοτε οι ισραηλινές επιδρομές έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του βορρά, καθιστώντας το εν μέρει ακατοίκητο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, η οποία ορίζει επίσης χρονοδιάγραμμα 72 ωρών για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι τα στρατεύματα «άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ενημερωμένων γραμμών ανάπτυξης» από σήμερα στις 12 το μεσημέρι.

«Τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Νότια Διοίκηση έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν οποιαδήποτε άμεση απειλή», προσθέτει η ανακοίνωση. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν πλέον τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας - οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές βρίσκονται εκτός αστικών ζωνών. Η συμφωνία ορίζει ότι μετά την έναρξη της εκεχειρίας, η Χαμάς έχει στη συνέχεια 72 ώρες για να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Iσραηλινοί στραιώτες αποχωρούν από τη Γάζα EPA/ATEF SAFADI

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακοινώσει τα σχέδιά τους για την παράδοση 170.000 μετρικών τόνων τροφίμων, φαρμάκων και άλλης ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι έτοιμα να εισέλθουν στη Γάζα. Πλέον ζητούν το πράσινο φως από το Ισραήλ για να αυξήσουν μαζικά τη βοήθεια προς τα 2 εκατομμύρια των Παλαιστινίων που έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ισραηλινού Στρατιωτικού Ραδιοφώνου, το Ισραήλ θα επιτρέπει την είσοδο 600 φορτηγών βοήθειας στη Γάζα κάθε μέρα. Θα επιτρέψουν επίσης στους Παλαιστίνιους που έφυγαν από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου να επιστρέψουν στα σπίτια τους μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα.

Έκκληση από τη UNICEF

Η UNICEF έχει ζητήσει να ανοίξουν όλες οι οδοί βοήθειας προς τη Γάζα και προειδοποιεί ότι οι θάνατοι παιδιών μπορεί να αυξηθούν αν δεν γίνει κάτι τέτοιο. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Διατρέχουμε τον κίνδυνο να δούμε μια τεράστια αύξηση στους θανάτους παιδιών, όχι μόνο νεογνών, αλλά και βρεφών, δεδομένου ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι πιο εξασθενημένο από ποτέ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Ρικάρντο Πίρες.

Η διατροφική υποστήριξη είναι η κύρια προτεραιότητα, σύμφωνα με την UNICEF, με 50.000 παιδιά να κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό και να χρειάζονται άμεση θεραπεία.

Iσραηλινά άρματα μάχης εγκαταλείπουν τη Γάζα ΕPA

Το Al Jazeera μετέδωσε ότι το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας εξέδωσε «εθνική έκκληση», η οποία ζητά από τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να «διασφαλίσουν την επιτυχία στη φάση ανθρωπιστικής ανάκαμψης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός». «Καλούμε τον σπουδαίο παλαιστινιακό λαό μας να συνεργαστεί πλήρως με τις κυβερνητικές και ανθρωπιστικές υπηρεσίες», ανέφερε.

Πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνουμε ότι η συνεργασία, η πειθαρχία και η ανταπόκριση στις οδηγίες που εκδίδονται από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες αρωγής είναι ο ασφαλής τρόπος για να επιταχυνθούν και να διευκολυνθούν οι προσπάθειες παροχής υπηρεσιών στον λαό μας και να διασφαλιστεί η σταδιακή και οργανωμένη αποκατάσταση της ζωής, με τρόπο που να εξυπηρετεί το συμφέρον όλων και να διατηρεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της κοινωνίας».

Το μήνυμα αναγνώρισε επίσης την «έκταση του πόνου» του παλαιστινιακού λαού μετά από μήνες βομβαρδισμού και αναφέρει ότι ως εκ τούτου ζητά από τους κατοίκους της Λωρίδας να «αντιμετωπίσουν αυτό το στάδιο με πνεύμα εθνικής και ανθρωπιστικής ευθύνης».

Προειδοποιεί ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ωστόσο ότι ο ισραηλινός στρατός παραμένει στη Γάζα για να ασκήσει πίεση στη Χαμάς μέχρι να αφοπλιστεί. «Η Χαμάς θα απογυμνωθεί από τα όπλα της και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί αν όχι με τον εύκολο, τότε με τον δύσκολο τρόπο», προειδοποίησε λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης οτι θα «ενεργήσουν για να εντοπίσουν όλους τους απαχθέντες και τους πεσόντες το συντομότερο δυνατό». Στις δηλώσεις του πρόσθεσε ότι «αντιμετώπισε τεράστια πίεση από το εσωτερικό και το εξωτερικό - απέρριψα σθεναρά αυτή την πίεση» και ότι «όποιος λέει ότι αυτή η συμφωνία ήταν πάντα στο τραπέζι δεν λέει την αλήθεια».

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς το κοινό, δήλωσε ότι «η ασφάλεια του Ισραήλ» είναι αυτό που καθοδηγεί τις πολιτικές του αποφάσεις. «Πίστευα ότι αν ασκούσαμε έντονη στρατιωτική πίεση, σε συνδυασμό με έντονη διπλωματική πίεση, θα μπορούσαμε οπωσδήποτε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας», είπε, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Αργότερα πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει την επίτευξη των στόχων του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των ομήρων, την απομάκρυνση της βαλλιστικής και πυρηνικής απειλής από το Ιράν που έθεσε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας εδώ και τη διάσπαση του ιρανικού άξονα, του οποίου η Χαμάς αποτελεί κεντρικό συστατικό».

Ευχαρίστησε επίσης τον «μεγάλο φίλο» του, πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η διπλωματική πίεση και η στρατιωτική παρουσία είναι ο «ισχυρός συνδυασμός» που «θα κάνει τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις παραμένουν βαθιά μέσα στη Λωρίδα και κατέχουν όλες τις βασικές θέσεις». Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ «για την παγκόσμια ηγεσία του και για τις αδιάκοπες προσπάθειές του να καταρτίσει αυτό το σχέδιο για την επιστροφή των ομήρων μας». Ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, «απέδειξε τη φιλία του στον λαό μας, στη χώρα μας» – και έλαβε επαίνους μαζί με τον Ισραηλινό Στρατό και τους αγαπημένους των Ισραηλινών ομήρων.

