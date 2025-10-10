ΗΠΑ: Στέλνουν 200 στρατιώτες στο Ισραήλ για να παρακολουθήσουν τη συμφωνια κατάπαυσης του πυρός

Οι ΗΠΑ θα στείλουν 200 στρατιώτες στο Ισραήλ για να υποστηρίξουν και να παρακολουθήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

ΗΠΑ: Στέλνουν 200 στρατιώτες στο Ισραήλ για να παρακολουθήσουν τη συμφωνια κατάπαυσης του πυρός
Αμερικανικά στρατεύματα έχουν σταλεί στο Ισραήλ στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας που εγκρίθηκε την Πέμπτη για να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με πολλά ειδησεογραφικά δημοσιεύματα.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι 200 ​​στρατιώτες θα βρίσκονται αρχικά επί τόπου με ένα «κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού» που λειτουργεί η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για να διευκολύνει τη ροή ανθρωπιστικής καθώς και υλικοτεχνικής βοήθειας και βοήθειας ασφαλείας στην περιοχή που έχει πληγεί από δύο χρόνια πολέμου, ανέφερε το Associated Press, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους που επιβεβαίωσαν την αναφορά υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν λεπτομέρειες που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για δημοσίευση.

Το Reuters και το ABC News ανέφεραν επίσης την αποστολή στρατιωτικών στρατευμάτων στο Ισραήλ. Τα στρατεύματα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ομάδας που περιλαμβάνει επίσης χώρες-εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα εκεί για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της ειρηνευτικής συμφωνίας και της μετάβασης σε μια πολιτική κυβέρνηση στη Γάζα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στην περιοχή από όλο τον κόσμο και θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν στην περιοχή το Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουν τον σχεδιασμό και την ίδρυση του κέντρου. Αμερικανικά στρατεύματα δεν θα σταλούν στη Γάζα, είπαν, και το κέντρο συντονισμού θα στελεχώνεται από περίπου 200 Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχουν εμπειρία στις μεταφορές, τον σχεδιασμό, την ασφάλεια, την εφοδιαστική και τη μηχανική.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στη Γάζα την Πέμπτη, μια συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social, λέγοντας ότι ήταν το πρώτο βήμα προς μια «Ισχυρή, Ανθεκτική και Αιώνια Ειρήνη». Πολλά ερωτήματα ωστόσο παραμένουν σχετικά με τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς, της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και μιας μελλοντικής κυβέρνησης στην περιοχή.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων που θα απελευθέρωνε περίπου 20 Ισραηλινούς ομήρους που πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί και τα λείψανα άλλων που έχουν πεθάνει, και περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Ισραηλινές βόμβες ωστόσο συνέχισαν να πέφτουν στη Γάζα, σκοτώνοντας περίπου 30 ανθρώπους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας την Τετάρτη, αλλά οι Παλαιστίνιοι γιόρταζαν στους γεμάτους ερείπια δρόμους που είχαν καταστραφεί από τον πόλεμο, ακόμη και με τις επιθέσεις να συνεχίζονται.

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Γάζα και οι αξιωματούχοι ανθρωπιστικών οργανώσεων περίμεναν με ανυπομονησία την άδεια από το Ισραήλ να παραδώσουν την απαραίτητη βοήθεια εκεί. Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του τρέχοντος έτους, το Ισραήλ επέβαλε πλήρη αποκλεισμό των προμηθειών στην περιοχή και κηρύχθηκε λιμός σε τμήματα της Γάζας τον Αύγουστο. Μόνο το 20% της απαραίτητης βοήθειας έχει παραδοθεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος ανέφερε ότι περίπου 170.000 μετρικοί τόνοι τροφίμων, φαρμάκων και άλλων προμηθειών είναι έτοιμοι για διανομή.

Μετά την ανακοίνωση την Τετάρτη, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών οργανώσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, ζήτησε να ανοίξουν όλα τα σημεία εισόδου της Γάζας, ώστε η βοήθεια να μπορεί να παραδοθεί σε «πολύ, πολύ μεγαλύτερη κλίμακα». «Δεδομένου του επιπέδου των αναγκών, του επιπέδου της πείνας, του επιπέδου της δυστυχίας και της απελπισίας, θα απαιτηθεί μια τεράστια συλλογική προσπάθεια και γι' αυτό κινητοποιούμαστε», δήλωσε ο Φλέτσερ στο AP. «Είμαστε απολύτως έτοιμοι να δράσουμε και να ανταποκριθούμε σε μεγάλη κλίμακα».

Περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι. Περίπου άλλοι 169.000 έχουν τραυματιστεί. Η κατάρρευση των συστημάτων υγείας, των σχολείων και της πρόσβασης σε τρόφιμα έχει επίσης σοβαρό αντίκτυπο, με τουλάχιστον 400 επιπλέον θανάτους που σχετίζονται με τον υποσιτισμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 παιδιών. Μόνο το 1,5% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη Γάζα έχει παραμείνει καλλιεργήσιμο, με το νερό και το έδαφος να έχουν μολυνθεί από πυρομαχικά και πυρκαγιές.

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται, μέρος της συμφωνημένης διαδικασίας που θα τους αφήσει το 53% του εδάφους, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ισραηλινής κυβέρνησης, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν τα επόμενα βήματα για την παροχή σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης. Οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων παρέχουν μερικές από τις πρώτες λεπτομέρειες για το πώς θα παρακολουθείται η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και πώς ο αμερικανικός στρατός θα έχει ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

