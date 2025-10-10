Ισραήλ: Ο πρόεδρος της Κνεσέτ προσκαλεί επίσημα τον Τραμπ να απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιο

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλήσει ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου — μια ιστορική ομιλία που, όπως σημείωσε, θα είναι η πρώτη από Αμερικανό πρόεδρο μετά την επίσκεψη του Τζορτζ Μπους το 2008.

Μάλιστα, στην ανάρτηση αναφέρει πως «το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης».

Στην επιστολή του, ο Οχάνα χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο και σύμμαχο του εβραϊκού έθνους στη σύγχρονη ιστορία», επισημαίνοντας τις αποφάσεις που σημάδεψαν την προηγούμενη θητεία του. Δηλαδή τη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, την αναγνώριση της ισραηλινής προσάρτησης των Υψιπέδων του Γκολάν (που καταλήφθηκαν από τη Συρία το 1967), καθώς και τη μεσολάβησή του για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, μέσω των οποίων τέσσερις αραβικές χώρες εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.