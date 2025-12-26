«Είναι θαύμα»: Μωρό γεννήθηκε μετά από εξαιρετικά σπάνια και επικίνδυνη εγκυμοσύνη έξω από τη μήτρα

H Suze Lopez, o γιος της Ryu, και ο σύζυγός της Andrew Lopez σε νοσοκομείο της Καλιφόρνια τον Αύγουστο του 2025.

AP
Η Suze Lopez κρατάει το αγοράκι της στην αγκαλιά της και δεν μπορεί να πιστέψει ότι ήρθε στον κόσμο με τόσο εκπληκτικό τρόπο.

Πριν γεννηθεί ο μικρός Ryu -όταν ήταν ακόμη έμβρυο- είχε αναπτύχθηκε έξω από τη μήτρα της μητέρας του χωρίς εκείνη να γνωρίζει ότι ήταν έγκυος, «κρυμμένος» πίσω από μια κύστη της ωοθήκης — μια επικίνδυνη και τόσο σπάνια κατάσταση που οι γιατροί του σκοπεύουν να γράψουν για την περίπτωση σε ιατρικό περιοδικό.

Μόνο 1 στις 30.000 εγκυμοσύνες συμβαίνουν στην κοιλιά αντί για το εσωτερικό της μήτρας, και εκείνες που φτάνουν μέχρι το τέλος της κύησης «είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες — πολύ, πολύ λιγότερες από 1 στο εκατομμύριο», εξήγησε ο Dr. John Ozimek, ιατρικός διευθυντής του τμήματος τοκετού στο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες, όπου γεννήθηκε ο Ryu. «Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πραγματικά απίστευτη».

«Δεν παρουσίασα κανένα από τα συνηθισμένα συμπτώματα της εγκυμοσύνης»

Η Lopez, μια 41χρονη νοσοκόμα που ζει στο Bakersfield της Καλιφόρνια, δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος, μέχρι λίγες μέρες πριν τον τοκετό.

Όταν η κοιλιά της άρχισε να μεγαλώνει, φαντάστηκε ότι ήταν η κύστη που μεγάλωνε, την οποία οι γιατροί παρακολουθούσαν με προσοχή από όταν εκείνη ήταν 20 ετών.

Όπως περιέγραψε η 41χρονη: «Δεν παρουσίασα κανένα από τα συνηθισμένα συμπτώματα της εγκυμοσύνης, όπως η ναυτία το πρωί, και δεν ένιωσα ποτέ κλοτσιές».

«Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα περίοδο κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης μου, αλλά πίστεψα ότι αυτό συμβαίνει επειδή ο κύκλος μου είναι ακανόνιστος και μερικές φορές περνάνε χρόνια χωρίς να έχω», εξήγησε.

Baby-Rare Pregnancy

H Suze Lopez και ο γιος της, Ryu, στην Καλιφόρνια τον Οκτώβριο του 2025.

AP

Έτσι, χωρίς να ξέρει για την ύπαρξη του μικρού Ryu, αυτή και ο σύζυγός της, Andrew Lopez, συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους και για μήνες έκαναν πολλαπλά ταξίδια στο εξωτερικό.

Αλλά σταδιακά, όταν ο πόνος και η πίεση στην κοιλιά της επιδεινώθηκαν, η Lopez αποφάσισε ότι είχε έρθει επιτέλους η ώρα να αφαιρεθεί η κύστη βάρους 10 κιλών που βρισκόταν μέσα της για τόσα χρόνια. Για να ξεκινήσει η διαδικασία της αφαίρεσης, χρειάζεται μια αξονική τομογραφία, η οποία απαιτούσε πρώτα ένα τεστ εγκυμοσύνης λόγω της έκθεσης σε ακτινοβολία. Προς μεγάλη έκπληξη της 41χρονης, το τεστ βγήκε θετικό.

Η Lopez μοιράστηκε τα νέα με τον σύζυγό της σε έναν αγώνα μπέιζμπολ των Dodgers τον Αύγουστο, κάνοντας του έκπληξη.

«Απλά είδα το πρόσωπό της», θυμήθηκε ο Andrew, μιλώντας στο Associated Press, «και φαινόταν σαν να ήθελε να κλάψει και να χαμογελάσει ταυτόχρονα».

Baby-Rare Pregnancy

Ο Ryu Lopez στην Καλιφόρνια τον Οκτώβριο του 2025.

AP

Λίγο μετά τον αγώνα, η Lopez άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και αποφάσισε να πάει στο νοσοκομείο Cedars-Sinai του Λος Άντζελες, όπου και αποδείχθηκε ότι είχε επικίνδυνα υψηλή αρτηριακή πίεση, την οποία η ιατρική ομάδα σταθεροποίησε. Της έκαναν επίσης εξετάσεις αίματος και της έκαναν υπερηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η μήτρα της ήταν άδεια, αλλά ένα σχεδόν πλήρως ανεπτυγμένο έμβρυο «κρυβόταν» σε ένα μικρό χώρο στην κοιλιά της, κοντά στο συκώτι της.

«Δεν φαινόταν να έχει εισβάλει σε κάποιο όργανο», είπε ο Ozimek. «Φαινόταν σαν να βρισκόταν κυρίως στο πλευρικό τοίχωμα της λεκάνης της, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά πιο διαχειρίσιμο από το αν βρισκόταν στο συκώτι».

Η Dr. Cara Heuser, ειδικός στη Εμβρυομητρική Ιατρική στη Γιούτα, εξήγησε ότι σχεδόν όλες οι εγκυμοσύνες που συμβαίνουν εκτός της μήτρας — οι λεγόμενες έκτοπες κυήσεις — καταλήγουν σε ρήξη και αιμορραγία αν δεν τερματιστούν.

Αλλά η Lopez και ο γιος της αψήφησαν όλες τις πιθανότητες.

Baby-Rare Pregnancy

H Suze Lopez, o γιος της Ryu, και ο σύζυγός της Andrew Lopez σε νοσοκομείο της Καλιφόρνια τον Αύγουστο του 2025.

AP

Μια δύσκολη και επικίνδυνη επέμβαση

Στις 18 Αυγούστου, μια ιατρική ομάδα έφερε στον κόσμο τον Ryu, ένα μωρό βάρους 3,6 κιλών, ενώ η Lopez βρισκόταν υπό πλήρη αναισθησία, ενώ αφαίρεσαν και την κύστη κατά τη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής επέμβασης. Η 41χρονη έχασε σχεδόν όλο της το αίμα, αλλά με μετάγγιση και έλεγχο της αιμορραγίας, και η Lopez και ο Ryu σώθηκαν.

Οι γιατροί ενημέρωναν συνεχώς τον σύζυγό της για το τι συνέβαινε.

«Όλο αυτό το διάστημα, μπορεί να φαινόμουν ήρεμος εξωτερικά, αλλά εσωτερικά δεν σταματούσα να προσεύχομαι», εξομολογήθηκε ο Andrew Lopez. «Ήταν κάτι που με τρόμαξε πολύ, γνωρίζοντας ότι ανά πάσα στιγμή μπορούσα να χάσω τη γυναίκα μου ή το παιδί μου».

«Ήταν πραγματικά, κάτι αξιοθαύμαστο», είπε ο Dr. Ozimek.

Baby-Rare Pregnancy

Ο Ryu Lopez στην Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2025.

AP

Από τότε, ο Ryu — που πήρε το όνομά του από έναν παίκτη μπέιζμπολ και έναν χαρακτήρα της σειράς βιντεοπαιχνιδιών Street Fighter — είναι υγιής και ευημερεί. Οι γονείς του λατρεύουν να τον βλέπουν να αλληλεπιδρά με την 18χρονη αδελφή του, Kaila, και λένε ότι συμπληρώνει την οικογένειά τους.

Με τα πρώτα Χριστούγεννα του Ryu να πέρασαν, η Lopez περιγράφει ότι αισθάνεται απίστευτα ευλογημένη.

«Πιστεύω στα θαύματα», είπε, κοιτάζοντας το μωρό της. «Ο Θεός μας έδωσε αυτό το δώρο — το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να έχουμε».

